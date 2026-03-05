Путин назвал ситуацию в мире турбулентной

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал складывающуюся ситуацию в мире турбулентной.
"Есть еще одна важная сфера нашего взаимодействия с Центральноафриканской республикой в согласовании позиции на международной арене. Наши профильные министерства, ведомства работают в этом ключе на постоянном контакте друг с другом. Уверен, что так будет дальше. Об этом тоже поговорим сегодня с учетом достаточно турбулентной ситуации в мире", - сказал Путин в ходе рабочего визита президента ЦАР Арканжа Туадеру.
Лидер ЦАР прибыл в Россию с рабочим визитом. Как сообщили накануне в Кремле, на переговорах планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальной международной проблематики.
Туадера одержал убедительную победу на президентских выборах в конце 2025 года. Предыдущая личная встреча Путина с Туадерой проходила в январе 2025 года, когда страны отмечали 65-летие установления дипломатических отношений.