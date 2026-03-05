https://ria.ru/20260305/putin-2078753256.html
Путин поздравил Туадеру с победой на выборах президента ЦАР
Путин поздравил Туадеру с победой на выборах президента ЦАР
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Центральноафриканской Республики Фостена Арканжа Туадеру с победой на прошедших в ЦАР президентских выборах.
"Позвольте мне еще раз - уже лично - поздравить вас с результатами выборов. Мы искренне желаем вам успехов", - обратился Путин
к лидеру ЦАР
в ходе переговоров в Кремле.
Президент России
отметил, что эта победа говорит о поддержке курса руководства республики со стороны жителей.
"Безусловно, то, что граждане страны проголосовали за вас, вы одержали убедительную победу, говорит о том, что в целом люди поддерживают ту политику, которую вы проводите, - и по укреплению внутриполитической ситуации, ситуации в сфере безопасности, и с точки зрения решения экономических вопросов", - добавил Путин.
В конце 2025 года в ЦАР прошли президентские выборы, на которых Туадера одержал убедительную победу. Президент России тогда поздравил коллегу по телефону, пожелав процветания народу страны. Тогда же лидеры подтвердили настрой на дальнейшее развитие дружественных двусторонних связей.