Путин поздравил Туадеру с победой на выборах президента ЦАР - РИА Новости, 05.03.2026
14:47 05.03.2026
Путин поздравил Туадеру с победой на выборах президента ЦАР
Президент России Владимир Путин поздравил президента Центральноафриканской Республики Фостена Арканжа Туадеру с победой на прошедших в ЦАР президентских...
в мире, россия, цар, владимир путин
В мире, Россия, ЦАР, Владимир Путин
Путин поздравил Туадеру с победой на выборах президента ЦАР

Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера
Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Центральноафриканской Республики Фостена Арканжа Туадеру с победой на прошедших в ЦАР президентских выборах.
"Позвольте мне еще раз - уже лично - поздравить вас с результатами выборов. Мы искренне желаем вам успехов", - обратился Путин к лидеру ЦАР в ходе переговоров в Кремле.
Путин назвал лидера ЦАР Туадеру всегда желанным гостем в России
Вчера, 14:40
Президент России отметил, что эта победа говорит о поддержке курса руководства республики со стороны жителей.
"Безусловно, то, что граждане страны проголосовали за вас, вы одержали убедительную победу, говорит о том, что в целом люди поддерживают ту политику, которую вы проводите, - и по укреплению внутриполитической ситуации, ситуации в сфере безопасности, и с точки зрения решения экономических вопросов", - добавил Путин.
В конце 2025 года в ЦАР прошли президентские выборы, на которых Туадера одержал убедительную победу. Президент России тогда поздравил коллегу по телефону, пожелав процветания народу страны. Тогда же лидеры подтвердили настрой на дальнейшее развитие дружественных двусторонних связей.
Путин попросил президента ЦАР поделиться эмоциями от поездки в Петербург
Вчера, 14:39
 
В мире Россия ЦАР Владимир Путин
 
 
