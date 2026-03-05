https://ria.ru/20260305/putin-2078750968.html
Президент ЦАР поблагодарил Путина за поставку злаков
Президент ЦАР поблагодарил Путина за поставку злаков - РИА Новости, 05.03.2026
Президент ЦАР поблагодарил Путина за поставку злаков
Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поставку злаков в страну, которые позволили обеспечить население РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:41:00+03:00
2026-03-05T14:41:00+03:00
2026-03-05T14:41:00+03:00
россия
цар
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994016868_68:0:3092:1701_1920x0_80_0_0_392bdcfa4ac5f8b62323891ad4284eac.jpg
https://ria.ru/20260305/putin-2078750366.html
россия
цар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994016868_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_e59bf2a331f88fac78103ee7e1db146e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цар, владимир путин, в мире
Россия, ЦАР, Владимир Путин, В мире
Президент ЦАР поблагодарил Путина за поставку злаков
Президент ЦАР поблагодарил Путина за поставку злаков, они обеспечили людей мукой