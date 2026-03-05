Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил перспективы сотрудничества России и ЦАР в гуманитарной сфере
14:40 05.03.2026
Путин оценил перспективы сотрудничества России и ЦАР в гуманитарной сфере
Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие перспективы и заделы в гуманитарной сфере сотрудничества России и Центральноафриканской республики (ЦАР). РИА Новости, 05.03.2026
россия, цар, владимир путин
Россия, ЦАР, Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие перспективы и заделы в гуманитарной сфере сотрудничества России и Центральноафриканской республики (ЦАР).
Глава государства встретился в Кремле с президентом ЦАР Арканжем Туадерой.
"Господин президент, Вы обратили внимание на гуманитарную сферу. Здесь у нас тоже есть и хорошие перспективы, и заделы хорошие", - сказал Путин в ходе встречи, обращаясь к президенту ЦАР.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Путин назвал лидера ЦАР Туадеру всегда желанным гостем в России
РоссияЦАРВладимир Путин
 
 
