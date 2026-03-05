https://ria.ru/20260305/putin-2078750615.html
Путин оценил перспективы сотрудничества России и ЦАР в гуманитарной сфере
Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие перспективы и заделы в гуманитарной сфере сотрудничества России и Центральноафриканской республики (ЦАР). РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:40:00+03:00
