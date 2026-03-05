Путин назвал лидера ЦАР Туадеру всегда желанным гостем в России

Лидер ЦАР прибыл в Россию с рабочим визитом. Как сообщили накануне в Кремле, на переговорах планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальной международной проблематики.