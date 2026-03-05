https://ria.ru/20260305/putin-2078750366.html
Путин назвал лидера ЦАР Туадеру всегда желанным гостем в России
2026-03-05T14:40:00+03:00
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал лидера ЦАР Арканжа Туадеру всегда желанным гостем в России.
"Уважаемый господин президент, дорогие друзья, позвольте мне вас сердечно поприветствовать в России
, в Москве
. Уважаемый господин президент, вы всегда желанный гость в нашей стране", - сказал Путин
в ходе рабочего визита президента ЦАР
.
Лидер ЦАР прибыл в Россию с рабочим визитом. Как сообщили накануне в Кремле, на переговорах планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальной международной проблематики.
Туадера одержал убедительную победу на президентских выборах в конце 2025 года. Предыдущая личная встреча Путина с Туадерой проходила в январе 2025 года, когда страны отмечали 65-летие установления дипломатических отношений.