14:40 05.03.2026 (обновлено: 23:05 05.03.2026)
Путин назвал лидера ЦАР Туадеру всегда желанным гостем в России
россия, цар, москва, владимир путин, политика
Россия, ЦАР, Москва, Владимир Путин, Политика
Президент Владимир Путин
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал лидера ЦАР Арканжа Туадеру всегда желанным гостем в России.
"Уважаемый господин президент, дорогие друзья, позвольте мне вас сердечно поприветствовать в России, в Москве. Уважаемый господин президент, вы всегда желанный гость в нашей стране", - сказал Путин в ходе рабочего визита президента ЦАР.
Лидер ЦАР прибыл в Россию с рабочим визитом. Как сообщили накануне в Кремле, на переговорах планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальной международной проблематики.
Туадера одержал убедительную победу на президентских выборах в конце 2025 года. Предыдущая личная встреча Путина с Туадерой проходила в январе 2025 года, когда страны отмечали 65-летие установления дипломатических отношений.
РоссияЦАРМоскваВладимир ПутинПолитика
 
 
