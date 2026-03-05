https://ria.ru/20260305/putin-2078748860.html
Президент ЦАР заявил, что намерен обсудить с Путиным тему энергетики
Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера сказал российскому коллеге Владимиру Путину, что стремится обсудить с ним тему энергетики РИА Новости, 05.03.2026
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера сказал российскому коллеге Владимиру Путину, что стремится обсудить с ним тему энергетики в свете проблем у ЦАР в этой области и большого опыта работы в ней у России.
"В ходе наших будущих переговоров мы затронем вопросы экономики, в частности, энергетические проблемы, финансовые трудности... Трудности для энергетической системы в целом, потому что сейчас ЦАР сталкивается с серьезным дефицитом в сфере энергетики. У Российской Федерации большой опыт в этой сфере. И думаю, что мы затронем эти темы", - сказал он на встрече с Путиным в Кремле.