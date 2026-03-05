Рейтинг@Mail.ru
14:36 05.03.2026
Путин поблагодарил президента ЦАР за популяризацию русского языка
Путин поблагодарил президента ЦАР за популяризацию русского языка
Путин поблагодарил президента ЦАР за популяризацию русского языка

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента ЦАР Арканжа Туадеру за развитие и популяризацию русского языка в республике, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент ЦАР Арканж Туадера прибыл в Россию с рабочим визитом.
"Прежде всего, хотел бы обратить ваше внимание и поблагодарить вас за то, что вы делаете для развития и популяризации русского языка в вашей стране", - сказал Путин в ходе встречи.
Он добавил, что проинформирован об успешной работе центра русского языка в ЦАР.
Президент России Владимир Путин в четверг проводит в Москве переговоры с президентом ЦАР Арканжем Туадерой. Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальной международной проблематики.
Путин назвал лидера ЦАР Туадеру всегда желанным гостем в России
