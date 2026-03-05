https://ria.ru/20260305/putin-2078744907.html
Путин отметил перспективы сотрудничества России и ЦАР
Путин отметил перспективы сотрудничества России и ЦАР - РИА Новости, 05.03.2026
Путин отметил перспективы сотрудничества России и ЦАР
Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие перспективы сотрудничества России и ЦАР в энергетике и сельском хозяйстве. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:29:00+03:00
2026-03-05T14:29:00+03:00
2026-03-05T14:34:00+03:00
россия
цар
экономика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20260305/putin-2078745395.html
россия
цар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цар, экономика, владимир путин
Россия, ЦАР, Экономика, Владимир Путин
Путин отметил перспективы сотрудничества России и ЦАР
Путин отметил перспективы сотрудничества с ЦАР в энергетике и сельском хозяйстве