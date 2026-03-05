Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с президентом ЦАР двусторонние отношения
14:26 05.03.2026 (обновлено: 15:33 05.03.2026)
Путин обсудил с президентом ЦАР двусторонние отношения
Президент Владимир Путин обсудил с главой ЦАР Арканжем Туадерой на встрече в Кремле сотрудничество двух стран в энергетике и сельском хозяйстве.
Путин обсудил с президентом ЦАР двусторонние отношения

Путин обсудил с президентом ЦАР сотрудничество в энергетике

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с главой ЦАР Арканжем Туадерой на встрече в Кремле сотрудничество двух стран в энергетике и сельском хозяйстве.
Перед встречей спикер Кремля Дмитрий Песков назвал республику важным партнером Москвы.
"Что касается экономики, намечается очень, на мой взгляд, своевременное решение, а именно создание межправкомиссии, которая займется торгово-экономическими связями. Здесь у нас хорошие перспективы, на мой взгляд, и в энергетике, в сельском хозяйстве, по инфраструктуре".

По словам Путина, Москва увеличит квоту для обучения студентов из ЦАР в российских вузах. Президент отметил популяризацию русского языка в стране. Также он поздравил коллегу с победой на выборах в конце 2025 года.
Туадера, в свою очередь, поблагодарил Москву за поддержку в трудный для государства момент. Специалисты из России сделали выборы возможными с точки зрения безопасности.
"Я хотел бы улучшать наше сотрудничество в сфере безопасности, но также по таким темам, как экономика, образование, гуманитарные вопросы".

Глава ЦАР добавил, что поставки российских злаков обеспечили население мукой. Он предложил обсудить вопросы энергетики из-за проблем страны в этой сфере.
Заголовок открываемого материала