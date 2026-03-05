https://ria.ru/20260305/putin-2078743934.html
Путин обсудил с президентом ЦАР двусторонние отношения
Путин обсудил с президентом ЦАР двусторонние отношения - РИА Новости, 05.03.2026
Путин обсудил с президентом ЦАР двусторонние отношения
Президент Владимир Путин обсудил с главой ЦАР Арканжем Туадерой на встрече в Кремле сотрудничество двух стран в энергетике и сельском хозяйстве. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:26:00+03:00
2026-03-05T14:26:00+03:00
2026-03-05T15:33:00+03:00
цар
россия
владимир путин
в мире
дмитрий песков
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078825922_0:170:3195:1967_1920x0_80_0_0_996d60bf06f751793474d1112dc16005.jpg
https://ria.ru/20251201/afrika-2058827861.html
цар
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078825922_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_dc21679db1bc1d7b32fe104357803be4.jpg
Переговоры Путина с президентом ЦАР
Переговоры Путина с президентом ЦАР
2026-03-05T14:26
true
PT9M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цар, россия, владимир путин, в мире, дмитрий песков, москва
ЦАР, Россия, Владимир Путин, В мире, Дмитрий Песков, Москва
Путин обсудил с президентом ЦАР двусторонние отношения
Путин обсудил с президентом ЦАР сотрудничество в энергетике
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
Президент Владимир Путин обсудил с главой ЦАР
Арканжем Туадерой на встрече
в Кремле сотрудничество двух стран в энергетике и сельском хозяйстве.
Перед встречей спикер Кремля Дмитрий Песков назвал республику важным партнером Москвы.
«
"Что касается экономики, намечается очень, на мой взгляд, своевременное решение, а именно создание межправкомиссии, которая займется торгово-экономическими связями. Здесь у нас хорошие перспективы, на мой взгляд, и в энергетике, в сельском хозяйстве, по инфраструктуре".
Владимир Путин
президент России
По словам Путина, Москва увеличит квоту для обучения студентов из ЦАР в российских вузах. Президент отметил популяризацию русского языка в стране. Также он поздравил коллегу с победой на выборах в конце 2025 года.
Туадера, в свою очередь, поблагодарил Москву за поддержку в трудный для государства момент. Специалисты из России сделали выборы возможными с точки зрения безопасности.
«
"Я хотел бы улучшать наше сотрудничество в сфере безопасности, но также по таким темам, как экономика, образование, гуманитарные вопросы".
Арканж Туадера
президент ЦАР
Глава ЦАР добавил, что поставки российских злаков обеспечили население мукой. Он предложил обсудить вопросы энергетики из-за проблем страны в этой сфере.