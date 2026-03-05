Путин обсудил с президентом ЦАР двусторонние отношения

«

"Что касается экономики, намечается очень, на мой взгляд, своевременное решение, а именно создание межправкомиссии, которая займется торгово-экономическими связями. Здесь у нас хорошие перспективы, на мой взгляд, и в энергетике, в сельском хозяйстве, по инфраструктуре".