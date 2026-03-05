https://ria.ru/20260305/putin-2078718782.html
Путин встретится с женщинами и поздравит их с наступающим 8 Марта
Путин встретится с женщинами и поздравит их с наступающим 8 Марта - РИА Новости, 05.03.2026
Путин встретится с женщинами и поздравит их с наступающим 8 Марта
Президент России Владимир Путин сегодня встретится с женщинами, представляющими самые различные сферы, и поздравит с наступающим 8 марта, сообщил... РИА Новости, 05.03.2026
Путин встретится с женщинами и поздравит их с наступающим 8 Марта
Путин встретится в Кремле с женщинами и поздравит их с наступающим 8 Марта
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сегодня встретится с женщинами, представляющими самые различные сферы, и поздравит с наступающим 8 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня Путин
встретится в Кремле с женщинами по случаю Международного женского дня", - сказал Песков
журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ
отметил, что Путин пообщается с женщинами-медиками, военными, добровольцами, инженерами, представительницами творческой интеллигенции.
"Как всегда, будет интересный разговор, и Путин от всей души будет поздравлять тех женщин, с которыми будет встречаться, и в их лице всех женщин нашей страны", - отметил Песков.