Путин встретится с женщинами и поздравит их с наступающим 8 Марта - РИА Новости, 05.03.2026
13:06 05.03.2026
Путин встретится с женщинами и поздравит их с наступающим 8 Марта
Путин встретится с женщинами и поздравит их с наступающим 8 Марта
Президент России Владимир Путин сегодня встретится с женщинами, представляющими самые различные сферы, и поздравит с наступающим 8 марта, сообщил... РИА Новости, 05.03.2026
Путин встретится с женщинами и поздравит их с наступающим 8 Марта

Путин встретится в Кремле с женщинами и поздравит их с наступающим 8 Марта

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сегодня встретится с женщинами, представляющими самые различные сферы, и поздравит с наступающим 8 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня Путин встретится в Кремле с женщинами по случаю Международного женского дня", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Путин пообщается с женщинами-медиками, военными, добровольцами, инженерами, представительницами творческой интеллигенции.
"Как всегда, будет интересный разговор, и Путин от всей души будет поздравлять тех женщин, с которыми будет встречаться, и в их лице всех женщин нашей страны", - отметил Песков.
Девушка с тюльпанами - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В России подсчитали стоимость букетов к 8 марта
