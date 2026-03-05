Рейтинг@Mail.ru
05.03.2026

Путин и президент ЦАР пообщаются за рабочим завтраком, рассказал Песков
12:48 05.03.2026
Путин и президент ЦАР пообщаются за рабочим завтраком, рассказал Песков
Путин и президент ЦАР пообщаются за рабочим завтраком, рассказал Песков - РИА Новости, 05.03.2026
Путин и президент ЦАР пообщаются за рабочим завтраком, рассказал Песков
Президенты России и Центральноафриканской Республики Владимир Путин и Фостен Арканж Туадера в рамках переговоров пообщаются с глазу на глаз в ходе рабочего... РИА Новости, 05.03.2026
Путин и президент ЦАР пообщаются за рабочим завтраком, рассказал Песков

Песков: Путин и Туадера пообщаются с глазу на глаз в ходе рабочего завтрака

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президенты России и Центральноафриканской Республики Владимир Путин и Фостен Арканж Туадера в рамках переговоров пообщаются с глазу на глаз в ходе рабочего завтрака, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Они продолжат общение за рабочим завтраком в режиме "с глазу на глаз"", - сказал Песков журналистам, упоминая сегодняшние переговоры президентов РФ и ЦАР.
В Кремле назвали ЦАР важным партнером России
