Путин и президент ЦАР пообщаются за рабочим завтраком, рассказал Песков

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президенты России и Центральноафриканской Республики Владимир Путин и Фостен Арканж Туадера в рамках переговоров пообщаются с глазу на глаз в ходе рабочего завтрака, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.