Во Франции забили тревогу после жесткого заявления Путина
12:10 05.03.2026 (обновлено: 13:24 05.03.2026)
Во Франции забили тревогу после жесткого заявления Путина
Франции необходимо немедленно отказаться от антироссийских санкций на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана, чтобы избежать энергетического кризиса, заявил... РИА Новости, 05.03.2026
иран, сша, владимир путин, флориан филиппо, франция, евросоюз, европейский центральный банк
В мире, Иран, США, Владимир Путин, Флориан Филиппо, Франция, Евросоюз, Европейский центральный банк, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Франции необходимо немедленно отказаться от антироссийских санкций на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана, чтобы избежать энергетического кризиса, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
Так политик отреагировал на заявление президента Владимира Путина о том, что Россия может прекратить поставки газа на европейские рынки уже сейчас.
4 марта, 20:32
"В разгар энергетического кризиса, связанного с войной в Иране, Путин предлагает немедленно прекратить поставки газа еще до того, как ЕС успеет отреагировать! Ситуация изменилась! Давайте остановим эти идиотские и разрушительные антироссийские санкции, которые приносят пользу только США!" — написал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Энергокризис в Европе

В конце 2024 года бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов, вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Тем не менее в середине октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта.
Вчера, 10:16
 
В миреИранСШАВладимир ПутинФлориан ФилиппоФранцияЕвросоюзЕвропейский центральный банк
 
 
