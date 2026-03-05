Рейтинг@Mail.ru
05.03.2026
09:59 05.03.2026
Путин поручил не допускать фиктивного трудоустройства инвалидов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Генпрокуратуре РФ принять меры по недопущению фиктивного трудоустройства инвалидов. РИА Новости, 05.03.2026
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Генпрокуратуре РФ принять меры по недопущению фиктивного трудоустройства инвалидов.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 9 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
Опознавательный знак Инвалид под стеклом автомобиля - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Путин поручил представить предложения по трудоустройству инвалидов
Вчера, 09:58
"Правительству Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации принять меры по недопущению фиктивного трудоустройства инвалидов и иного нецелевого использования механизма квотирования рабочих мест для инвалидов", - говорится в тексте поручений.
Доклад по вопросу необходимо представить до 1 июля 2026 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и генпрокурор РФ Александр Гуцан.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Путин утвердил перечень поручений в социальной сфере
Вчера, 09:52
 
Общество Россия Владимир Путин Михаил Мишустин Александр Гуцан Генеральная прокуратура РФ
 
 
