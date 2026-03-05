https://ria.ru/20260305/putin-2078661571.html
Путин поручил не допускать фиктивного трудоустройства инвалидов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Генпрокуратуре РФ принять меры по недопущению фиктивного трудоустройства инвалидов. РИА Новости, 05.03.2026
Путин поручил принять меры по недопущению фиктивного трудоустройства инвалидов