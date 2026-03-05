Путин поручил не допускать фиктивного трудоустройства инвалидов

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Генпрокуратуре РФ принять меры по недопущению фиктивного трудоустройства инвалидов.

Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 9 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.