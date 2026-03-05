Рейтинг@Mail.ru
Путин дал поручения по совершенствованию института присяжных - РИА Новости, 05.03.2026
09:56 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/putin-2078660728.html
Путин дал поручения по совершенствованию института присяжных
Путин дал поручения по совершенствованию института присяжных - РИА Новости, 05.03.2026
Путин дал поручения по совершенствованию института присяжных
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть предложения о совершенствовании института присяжных, в том числе усилении ответственности за вмешательство в РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T09:56:00+03:00
2026-03-05T09:56:00+03:00
Путин дал поручения по совершенствованию института присяжных

Путин поручил усилить ответственность за вмешательство в работу присяжных

© РИА Новости
Места для присяжных заседателей в зале суда - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости
Места для присяжных заседателей в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть предложения о совершенствовании института присяжных, в том числе усилении ответственности за вмешательство в их работу.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 9 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"При участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, научных и общественных организаций рассмотреть предложения Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, направленные: на повышение мотивации граждан к исполнению обязанностей присяжных заседателей, в том числе путем увеличения размера компенсационного вознаграждения, выплачиваемого присяжным заседателям за счет средств федерального бюджета; на усиление ответственности за вмешательство в деятельность присяжных заседателей; на сокращение оснований для отмены оправдательных вердиктов, вынесенных присяжными заседателями", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 июля. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель ВС РФ Игорь Краснов.
Меркачева пожаловалась на нехватку присяжных
9 декабря 2025, 21:55
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинИгорь Краснов
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
