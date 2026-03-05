https://ria.ru/20260305/putin-2078660728.html
Путин дал поручения по совершенствованию института присяжных
Путин дал поручения по совершенствованию института присяжных - РИА Новости, 05.03.2026
Путин дал поручения по совершенствованию института присяжных
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть предложения о совершенствовании института присяжных, в том числе усилении ответственности за вмешательство в РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T09:56:00+03:00
2026-03-05T09:56:00+03:00
2026-03-05T09:56:00+03:00
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
игорь краснов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15166/80/151668082_0:48:513:336_1920x0_80_0_0_27c7e5c456d78cb500b92de6bb26285e.jpg
https://ria.ru/20251209/spch-2060966753.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15166/80/151668082_0:0:511:383_1920x0_80_0_0_342331a75bd9a1e5ca111d894a86a495.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, игорь краснов
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Игорь Краснов
Путин дал поручения по совершенствованию института присяжных
Путин поручил усилить ответственность за вмешательство в работу присяжных
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть предложения о совершенствовании института присяжных, в том числе усилении ответственности за вмешательство в их работу.
Перечень поручений
по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 9 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"При участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, научных и общественных организаций рассмотреть предложения Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, направленные: на повышение мотивации граждан к исполнению обязанностей присяжных заседателей, в том числе путем увеличения размера компенсационного вознаграждения, выплачиваемого присяжным заседателям за счет средств федерального бюджета; на усиление ответственности за вмешательство в деятельность присяжных заседателей; на сокращение оснований для отмены оправдательных вердиктов, вынесенных присяжными заседателями", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 июля. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин
и председатель ВС РФ Игорь Краснов
.