Путин дал поручения по совершенствованию института присяжных

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть предложения о совершенствовании института присяжных, в том числе усилении ответственности за вмешательство в их работу.

"При участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, научных и общественных организаций рассмотреть предложения Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, направленные: на повышение мотивации граждан к исполнению обязанностей присяжных заседателей, в том числе путем увеличения размера компенсационного вознаграждения, выплачиваемого присяжным заседателям за счет средств федерального бюджета; на усиление ответственности за вмешательство в деятельность присяжных заседателей; на сокращение оснований для отмены оправдательных вердиктов, вынесенных присяжными заседателями", - говорится в перечне.