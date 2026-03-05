Путин поручил проанализировать штрафы для самозанятых

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать практику штрафов для самозанятых в рамках гражданско-правовых договоров и при необходимости ограничить ее.

Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 9 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.