Путин поручил проанализировать штрафы для самозанятых

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать практику штрафов для самозанятых в рамках гражданско-правовых договоров и при необходимости ограничить ее.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 9 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... проанализировать практику установления хозяйствующими субъектами в гражданско-правовых договорах чрезмерных санкций, в том числе штрафов, в отношении самозанятых граждан, являющихся исполнителями по таким договорам, и по результатам анализа при необходимости обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на ограничение этой практики", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 июля, ответственными назначен премьер-министр Михаил Мишустин.