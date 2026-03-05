Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил проанализировать штрафы для самозанятых - РИА Новости, 05.03.2026
09:48 05.03.2026
Путин поручил проанализировать штрафы для самозанятых
Путин поручил проанализировать штрафы для самозанятых - РИА Новости, 05.03.2026
Путин поручил проанализировать штрафы для самозанятых
Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать практику штрафов для самозанятых в рамках гражданско-правовых договоров и при необходимости ограничить ее. РИА Новости, 05.03.2026
2026
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил проанализировать штрафы для самозанятых

Путин поручил проанализировать практику штрафов для самозанятых

© РИА Новости / Алексей Никольский
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать практику штрафов для самозанятых в рамках гражданско-правовых договоров и при необходимости ограничить ее.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 9 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
Путин поручил уточнить категории детей погибших военных для выплат
Вчера, 09:38
"Правительству Российской Федерации... проанализировать практику установления хозяйствующими субъектами в гражданско-правовых договорах чрезмерных санкций, в том числе штрафов, в отношении самозанятых граждан, являющихся исполнителями по таким договорам, и по результатам анализа при необходимости обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на ограничение этой практики", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 июля, ответственными назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Путин поручил распространить кредитные каникулы на отражавших вторжение
Вчера, 09:38
 
