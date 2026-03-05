Путин поручил уточнить категории детей погибших военных для выплат

Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 9 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.

"Проанализировать практику осуществления единовременной выплаты членам семей погибших (умерших) военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции, лиц, выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, в ходе вооруженной провокации на государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, и при необходимости внести в нормативные правовые акты, регулирующие порядок осуществления выплаты, изменения, уточняющие круг лиц (в том числе категории детей), имеющих право на получение такой выплаты", - говорится в перечне.