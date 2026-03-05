https://ria.ru/20260305/putin-2078658058.html
Путин поручил уточнить категории детей погибших военных для выплат
Президент России Владимир Путин поручил уточнить категории детей погибших в зоне СВО военнослужащих, которые имеют право на выплаты. РИА Новости, 05.03.2026
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил уточнить категории детей погибших в зоне СВО военнослужащих, которые имеют право на выплаты.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 9 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Проанализировать практику осуществления единовременной выплаты членам семей погибших (умерших) военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции, лиц, выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, в ходе вооруженной провокации на государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, и при необходимости внести в нормативные правовые акты, регулирующие порядок осуществления выплаты, изменения, уточняющие круг лиц (в том числе категории детей), имеющих право на получение такой выплаты", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 июля. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин
