09:38 05.03.2026 (обновлено: 09:43 05.03.2026)
Путин поручил уточнить категории детей погибших военных для выплат
Путин поручил уточнить категории детей погибших военных для выплат
общество, владимир путин
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил уточнить категории детей погибших в зоне СВО военнослужащих, которые имеют право на выплаты.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 9 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Проанализировать практику осуществления единовременной выплаты членам семей погибших (умерших) военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции, лиц, выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, в ходе вооруженной провокации на государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, и при необходимости внести в нормативные правовые акты, регулирующие порядок осуществления выплаты, изменения, уточняющие круг лиц (в том числе категории детей), имеющих право на получение такой выплаты", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 июля. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Голикова рассказала о семейной налоговой выплате
25 февраля, 15:54
 
