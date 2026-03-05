Рейтинг@Mail.ru
Путин встретится с президентом Центральноафриканской республики - РИА Новости, 05.03.2026
00:04 05.03.2026
Путин встретится с президентом Центральноафриканской республики
Президент России Владимир Путин в четверг проведет в Москве переговоры с президентом ЦАР Арканжем Туадерой, лидеры обсудят международные вопросы и перспективы... РИА Новости, 05.03.2026
россия, цар, москва, владимир путин, политика
Россия, ЦАР, Москва, Владимир Путин, Политика
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет в Москве переговоры с президентом ЦАР Арканжем Туадерой, лидеры обсудят международные вопросы и перспективы сотрудничества двух стран.
Лидер ЦАР прибыл в Россию с рабочим визитом. Как сообщили накануне в Кремле, на переговорах планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальной международной проблематики.
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Взаимодействие с ЦАР в экономике отстает от политики, заявил посол России
28 февраля, 08:17
В конце 2025 года в ЦАР прошли президентские выборы, на которых Туадера одержал убедительную победу. Президент России поздравил коллегу по телефону, пожелав процветания центральноафриканскому народу. Тогда же лидеры подтвердили настрой на дальнейшее развитие дружественных двусторонних связей.
Предыдущая личная встреча Путина с Туадерой проходила в январе прошлого года, когда страны отмечали 65-летие установления дипломатических отношений. Лидеры тогда обсуждали перспективы дальнейшего российско-центральноафриканского взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной области, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки.
Путин со своей стороны отмечал, что Россия готова продолжать оказывать гуманитарную помощь, в том числе осуществлять поставки пшеницы.
Кроме того, российский лидер подчеркивал, что в торгово-экономических связях РФ и ЦАР наблюдается хорошая тенденция, несмотря на невеликие абсолютные величины. А Туадера в свою очередь отмечал сотрудничество двух стран в сфере безопасности.
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера и президент РФ Владимир Путин во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Глава ЦАР планирует обсудить с Путиным строительство малой АЭС
16 февраля, 06:03
 
РоссияЦАРМоскваВладимир ПутинПолитика
 
 
