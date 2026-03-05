В Петербург прибыл первый после приостановки полетов рейс из Дубая

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Первый рейс из Дубая после приостановки полетов прибыл в петербургский аэропорт "Пулково", передает корреспондент РИА Новости из терминала аэропорта.

В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.