В Петербург прибыл первый после приостановки полетов рейс из Дубая
Первый рейс из Дубая после приостановки полетов прибыл в петербургский аэропорт "Пулково", передает корреспондент РИА Новости из терминала аэропорта. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T00:02:00+03:00
в мире, сша, иран, дубай, пулково (аэропорт), emirates, военная операция сша и израиля против ирана
