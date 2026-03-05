Рейтинг@Mail.ru
В Петербург прибыл первый после приостановки полетов рейс из Дубая - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:02 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/pulkovo-2078614086.html
В Петербург прибыл первый после приостановки полетов рейс из Дубая
В Петербург прибыл первый после приостановки полетов рейс из Дубая - РИА Новости, 05.03.2026
В Петербург прибыл первый после приостановки полетов рейс из Дубая
Первый рейс из Дубая после приостановки полетов прибыл в петербургский аэропорт "Пулково", передает корреспондент РИА Новости из терминала аэропорта. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T00:02:00+03:00
2026-03-05T00:02:00+03:00
в мире
сша
иран
дубай
пулково (аэропорт)
emirates
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16206/65/162066538_243:0:3038:1572_1920x0_80_0_0_f05439322994857ddeeabc2891744907.jpg
https://ria.ru/20260304/moskva-2078607839.html
https://ria.ru/20260304/rejs-2078613899.html
сша
иран
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16206/65/162066538_592:0:2688:1572_1920x0_80_0_0_ee53de6d09c9b8fdc22ea33da65118bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, дубай, пулково (аэропорт), emirates, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Дубай, Пулково (аэропорт), Emirates, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Петербург прибыл первый после приостановки полетов рейс из Дубая

В Пулково приземлился первый после приостановки полетов рейс из Дубая

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково"
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Пулково". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Первый рейс из Дубая после приостановки полетов прибыл в петербургский аэропорт "Пулково", передает корреспондент РИА Новости из терминала аэропорта.
Согласно табло в аэропорту, рейс авиакомпании Emirates приземлился в 23.54 мск в среду.
Самолет российской авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Победа" запланировала на 5 марта три вывозных рейса из ОАЭ в Москву
Вчера, 23:04
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Бортпроводник рейса из Маската в Москву рассказал о заполненности самолета
Вчера, 23:59
 
В миреСШАИранДубайПулково (аэропорт)EmiratesВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала