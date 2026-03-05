Рейтинг@Mail.ru
Аналитики Fitch оценили продолжительность закрытия Ормузского пролива - РИА Новости, 05.03.2026
17:18 05.03.2026
Аналитики Fitch оценили продолжительность закрытия Ормузского пролива
Фактическое закрытие Ормузского пролива продлится не более месяца, поэтому энергетическая и транспортная инфраструктура не понесут значительного ущерба, считают РИА Новости, 05.03.2026
в мире, ормузский пролив, сша, иран, fitch ratings, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, США, Иран, Fitch Ratings, Военная операция США и Израиля против Ирана
Fitch: закрытие Ормузского пролива продлится не более месяца

Вид на Ормузский пролив из космоса
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Фактическое закрытие Ормузского пролива продлится не более месяца, поэтому энергетическая и транспортная инфраструктура не понесут значительного ущерба, считают аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Судоходство через Ормузский пролив практически остановилось, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие из-за роста угроз безопасности.
Военнослужащие КСИР - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран не пропускает через Ормузский пролив суда противников, заявил МИД
Вчера, 11:32
"Наш базовый сценарий предполагает, что пролив будет фактически закрыт менее месяца и что энергетическая и транспортная инфраструктуры не понесет серьезного ущерба. Однако эти предположения сопряжены со значительными рисками", - говорится в сообщении агентства.
Как указывает Fitch, влияние трудностей с движением по Ормузскому проливу на государства Ближнего Востока будет отличаться в зависимости от страны.
Согласно прогнозам Fitch, каждая неделя закрытия Ормузского пролива сократит доходы от экспорта углеводородов Бахрейна, Ирака, Кувейта и Катара на 0,4% от их ВВП. Эти ожидания исходят из данных о поставках из этих стран через пролив в прошлом году, а также предполагают цены на нефть в 85 долларов за баррель. Но часть потерь будет компенсироваться за счет продажи запасов углеводородов.
При этом агентство, глядя со своей профессиональной точки зрения, в разрезе влияния сложившейся ситуации на суверенные кредитные рейтинги, полагает, что если исходить из его прогноза продолжительности фактического закрытия пролива, то все эти страны "смогут пережить" его в рамках показателей, соответствующих их текущим рейтингам.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Шойгу оценил ущерб от перекрытия Ормузского пролива
Вчера, 15:22
 
В миреОрмузский проливСШАИранFitch RatingsВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
