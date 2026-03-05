Аналитики Fitch оценили продолжительность закрытия Ормузского пролива

При этом агентство, глядя со своей профессиональной точки зрения, в разрезе влияния сложившейся ситуации на суверенные кредитные рейтинги, полагает, что если исходить из его прогноза продолжительности фактического закрытия пролива, то все эти страны "смогут пережить" его в рамках показателей, соответствующих их текущим рейтингам.