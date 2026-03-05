https://ria.ru/20260305/proliv-2078663160.html
В Ормузском проливе стоит на якоре более 50 судов
В Ормузском проливе стоит на якоре более 50 судов - РИА Новости, 05.03.2026
В Ормузском проливе стоит на якоре более 50 судов
Свыше 50 судов стоят на якоре вблизи Ормузского пролива со стороны Оманского залива, большая часть которых - контейнеровозы, следует из данным MarineTraffic, с... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T10:07:00+03:00
2026-03-05T10:07:00+03:00
2026-03-05T10:07:00+03:00
в мире
ормузский пролив
иран
персидский залив
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077968766_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b21eda5d499a555df6bc56ceef800c9f.jpg
https://ria.ru/20250620/ormyzskiy-proliv-2024394371.html
https://ria.ru/20260305/iran-2078560117.html
ормузский пролив
иран
персидский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077968766_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dc65aa8747be2e7a3aad4df8341c9edf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ормузский пролив, иран, персидский залив, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Иран, Персидский залив, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Ормузском проливе стоит на якоре более 50 судов
РИА Новости: около 50 судов стоит на якоре вблизи Ормузского пролива