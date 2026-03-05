Главный проигравший от войны с Ираном найден в США. И это не Трамп

"Я хорошо понимаю чувства американцев, которые устали от 25-летних терок с Ближним Востоком. И разделяю их озабоченность. Но разница в том, что тогда у руля нашей страны стояли тупые президенты". Такими словами вице-президент США Джей Ди Вэнс прервал затянувшееся молчание и попытался объяснить простому американскому народу, что, черт возьми, происходит.

Мы, россияне, хорошо понимаем, что происходит: обычный американский империализм, ничего удивительного. Удивительнее то, что мы с американцами в оценке происходящего по большому счету едины: нам нападение на Иран резко не нравится — и им тоже не нравится. За вычетом тех, кто не имеет мнения, соотношение противников и сторонников войны в США — три к одному. Будет шесть к одному, если она затянется на месяцы, а Пентагон продолжит нести потери.

Вэнс среди тех, кто в шоке. Еще бы: он — главный проигравший от решения своего начальника. Однако сказать об этом прямо не может, поскольку шеф не простит измены.

Югославии, Ирака, Ливии, Даже больше, чем демократы, войной возмущены те, кого в Америке называют MAGA-республиканцами, а у нас (что теперь теряет смысл) — трампистами. Одна из их отличительных черт — неприятие внешних интервенций по примеру Вьетнама Афганистана : тысячи их. А неформальным лидером этой группы изоляционистов и их представителем в Белом доме был как раз Джей Ди Вэнс. Еще будучи сенатором, он чуть ли не первым в Вашингтоне стал критиковать поддержку Украины в конфликте с Россией , что сделало его самым приятным человеком в этом городе грехов.

Теперь трампистам кажется, будто президент Дональд Трамп их предал, ведь на его с Вэнсом предвыборной листовке красовался призыв "Голосуйте за мир". В 2024 году кандидат в вице-президенты, приписывая демократам желание напасть на Иран, называл это плохой, глупой, опасной затеей. Тогда же кандидат в президенты пугал подожженным на 40 лет Ближним Востоком и отправкой американских детей на фронт, обещая, что при нем такого точно не будет. Но сам же и поджег, а Вэнс после этого пропал с радаров.

Объявившись на канале Fox News четыре дня спустя, вице-президент попытался объяснить, что думать. Больше никто не смог: приближенные Трампа, которых срочно выдернули в конгресс для дачи показаний, в показаниях путались. В основном все крутилось вокруг угрозы появления у иранцев ядерного оружия, однако те же самые люди докладывали , что угроза была ликвидирована в ходе операции прошлым летом. Прозвучал также довод о том, что Иран напал бы первым. Но никто не понял, зачем ему это, непонятно даже, на кого бы он напал — на Израиль или на военные базы США?

Наконец, американцам непонятно, как будет выглядеть их победа. Трамп то хочет полностью сменить иранскую власть, то не хочет, то он — за переговоры, то против них.

Итак, по мысли Вэнса, прежде операция в Иране была бы опасной авантюрой, поскольку у власти находились демократы. Но теперь-то у США умный президент, и "нет никакой возможности, что он позволит стране втянуться в многолетний конфликт без ясного конца и без четкой цели".

Что же касается прежних бравурных докладов о ликвидации иранской ядерной угрозы, мы, оказывается, все не так поняли: Трамп устранил угрозу лишь на время своего президентства, а хочет устранить навсегда, поэтому сделал, что сделал.

Объяснение не кажется убедительным и больше похоже на попытку отстраниться от авантюры с Ираном. Если по совести, в защиту президента США можно сказать только то, что Вэнс сказать не решится: если ваши ожидания не совпадают с реальностью — это ваши проблемы. Трамп всегда был настроен к Тегерану предвзято, неконструктивно и агрессивно. Трамп всегда потакал Израилю в милитаристских прожектах. Трамп всегда был импульсивным и считался опасно непредсказуемым, просто многие надеялись, что как-нибудь пронесет.

В среде интеллектуалов "трампизма", к которой принадлежит и Вэнс, осознавали недостатки вождя. План был в том, чтобы переждать еще три года оранжевых чудачеств, страхуя шефа от самых страшных ошибок, выиграть следующие президентские выборы и уже тогда вернуть Америку к норме, которая при богатстве и возможностях США может сойти за новое величие.

Более того, стать следующим президентом должен был именно Вэнс как естественный преемник нынешнего. Теперь шансов на это почти нет. Всего за один день Трамп разочаровал миллионы трампистов, которым новая война с участием США не была нужна даже даром, а эта обходится примерно в миллиард долларов в день.

МАGA-изоляционистов в среде республиканцев не большинство, но без их активного участия президентских выборов не выиграть. Под впечатлением от очередного предательства они не станут голосовать за Камалу Харрис или Гэвина Ньюсома (наиболее вероятных кандидатов от демократов) — они вообще не пойдут голосовать, что и сделает главой США представителя партии "поддержим Украину любой ценой". Выступая против агрессии против Ирана, ее фавориты начинают казаться нормальными людьми.

"И что, мы должны теперь примириться с тем, что наши бомбы <…> или израильские бомбы <…> убивают детей? Девочек-школьниц? Чем они нам так угрожали? Никто не уточнил", — задается риторическим вопросом Ньюсом, пока всего лишь губернатор Калифорнии . В такие минуты с ним невозможно спорить, нужно лишь держать в голове, что он — кандидат глобалистов, то есть выступает на стороне чистого зла.

Но альтернатива в лице Камалы еще хуже. Если она возьмет реванш и переедет в Белый дом, с первых дней будет доказывать, что достаточно жесткая для президентской должности — не хуже белого мужика. Но делать она это будет на примере не Ирана, а России, если Украина к тому моменту еще сохранит способность причинять нам вред, что вернет всех к перспективе третьей мировой войны, которую предсказывал не кто-нибудь, а сам Дональд Трамп.

Учитывая состояние Демократической партии, от него требовалось не так уж и много — продержать Америку четыре года без крупных потрясений, хотя бы без новых интервенций, но теперь даже его предшественник Джо Байден местами смотрится выигрышней. Вместо кипучей и разрушительной активности он часто проявлял мертвенную сдержанность и детей конфетами кормил, поскольку не мог удержать в руках ничего тяжелее.