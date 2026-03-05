Рейтинг@Mail.ru
Член СПЧ прокомментировала поручение Путина по институту присяжных - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 05.03.2026 (обновлено: 10:38 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/prisyazhnye-2078672512.html
Член СПЧ прокомментировала поручение Путина по институту присяжных
Член СПЧ прокомментировала поручение Путина по институту присяжных - РИА Новости, 05.03.2026
Член СПЧ прокомментировала поручение Путина по институту присяжных
Поручение президента РФ Владимира Путина о совершенствовании института присяжных дает надежду на то, что вырастет количество граждан, вовлеченных в... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T10:37:00+03:00
2026-03-05T10:38:00+03:00
россия
ева меркачева
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20247/35/202473589_0:195:3008:1887_1920x0_80_0_0_e8b8da2ede49674ec55c70136b38f4e8.jpg
https://ria.ru/20251209/spch-2060966753.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20247/35/202473589_0:0:2613:1960_1920x0_80_0_0_cbc6aa51d66ef10ec73e9202e61a1b89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ева меркачева, владимир путин
Россия, Ева Меркачева, Владимир Путин
Член СПЧ прокомментировала поручение Путина по институту присяжных

Меркачева: поручение Путина по присяжным дает надежду на рост доверия к суду

© Фото : пресс-служба МосгорсудаЗал судебных заседаний с местами для присяжных
Зал судебных заседаний с местами для присяжных - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : пресс-служба Мосгорсуда
Зал судебных заседаний с местами для присяжных. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Поручение президента РФ Владимира Путина о совершенствовании института присяжных дает надежду на то, что вырастет количество граждан, вовлеченных в судопроизводство, а это повысит гражданское самосознание и доверие людей к суду в целом, заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 9 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
«

"Это замечательное поручение дает надежду на то, что суд присяжных в России будет развиваться как институт, что количество людей, которые будут вовлечены в судопроизводство, вырастет, что повысит гражданское самосознание и доверие людей вообще к суду", - приводятся слова Меркачевой в Telegram-канале СПЧ.

По ее словам, сегодня суды присяжных переживают сложные времена. И к моменту выхода поручения президента РФ, у правозащитницы уже накопилось достаточно большое количество обращений от тех людей, которых суды присяжных оправдали. Однако потом эти оправдательные приговоры были отменены по формальным причинам.
"Очень хочется надеяться, что после выполнения поручения президента у нас не будет проблем в формировании коллегии присяжных, что люди будут с удовольствием идти в присяжные заседатели, что это будет для них почетно. И каждый, кто хоть раз побывал присяжным, народным судьей, будет чувствовать, что он помог правосудию и в целом проявил неравнодушие", - добавила Меркачева.
Ева Меркачева - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Меркачева пожаловалась на нехватку присяжных
9 декабря 2025, 21:55
 
РоссияЕва МеркачеваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала