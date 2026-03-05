Член СПЧ прокомментировала поручение Путина по институту присяжных

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Поручение президента РФ Владимира Путина о совершенствовании института присяжных дает надежду на то, что вырастет количество граждан, вовлеченных в судопроизводство, а это повысит гражданское самосознание и доверие людей к суду в целом, заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 9 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.

« "Это замечательное поручение дает надежду на то, что суд присяжных в России будет развиваться как институт, что количество людей, которые будут вовлечены в судопроизводство, вырастет, что повысит гражданское самосознание и доверие людей вообще к суду", - приводятся слова Меркачевой в Telegram-канале СПЧ.

По ее словам, сегодня суды присяжных переживают сложные времена. И к моменту выхода поручения президента РФ, у правозащитницы уже накопилось достаточно большое количество обращений от тех людей, которых суды присяжных оправдали. Однако потом эти оправдательные приговоры были отменены по формальным причинам.