Член СПЧ прокомментировала поручение Путина по институту присяжных
2026-03-05T10:37:00+03:00
2026-03-05T10:37:00+03:00
2026-03-05T10:38:00+03:00
россия
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Поручение президента РФ Владимира Путина о совершенствовании института присяжных дает надежду на то, что вырастет количество граждан, вовлеченных в судопроизводство, а это повысит гражданское самосознание и доверие людей к суду в целом, заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.
по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 9 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Это замечательное поручение дает надежду на то, что суд присяжных в России будет развиваться как институт, что количество людей, которые будут вовлечены в судопроизводство, вырастет, что повысит гражданское самосознание и доверие людей вообще к суду", - приводятся слова Меркачевой в Telegram-канале СПЧ.
По ее словам, сегодня суды присяжных переживают сложные времена. И к моменту выхода поручения президента РФ, у правозащитницы уже накопилось достаточно большое количество обращений от тех людей, которых суды присяжных оправдали. Однако потом эти оправдательные приговоры были отменены по формальным причинам.
"Очень хочется надеяться, что после выполнения поручения президента у нас не будет проблем в формировании коллегии присяжных, что люди будут с удовольствием идти в присяжные заседатели, что это будет для них почетно. И каждый, кто хоть раз побывал присяжным, народным судьей, будет чувствовать, что он помог правосудию и в целом проявил неравнодушие", - добавила Меркачева.