В Приморье многодетную мать оштрафовали за неуплату экологического сбора

ВЛАДИВОСТОК, 5 мар - РИА Новости. Многодетной матери, возглавляющей малое предприятие в Приморье, назначили административный штраф в 500 тысяч рублей за вовремя не уплаченный экологический сбор в 153 рубля, сообщили РИА Новости в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.