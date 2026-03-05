Рейтинг@Mail.ru
В Приморье многодетную мать оштрафовали за неуплату экологического сбора
10:45 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/primore-2078674818.html
В Приморье многодетную мать оштрафовали за неуплату экологического сбора
В Приморье многодетную мать оштрафовали за неуплату экологического сбора - РИА Новости, 05.03.2026
В Приморье многодетную мать оштрафовали за неуплату экологического сбора
Многодетной матери, возглавляющей малое предприятие в Приморье, назначили административный штраф в 500 тысяч рублей за вовремя не уплаченный экологический сбор... РИА Новости, 05.03.2026
В Приморье многодетную мать оштрафовали за неуплату экологического сбора

ВЛАДИВОСТОК, 5 мар - РИА Новости. Многодетной матери, возглавляющей малое предприятие в Приморье, назначили административный штраф в 500 тысяч рублей за вовремя не уплаченный экологический сбор в 153 рубля, сообщили РИА Новости в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
"За неуплату в установленный срок экологического сбора в размере 153 рублей хозяйствующий субъект, являющийся микропредприятием, привлечен контролирующим органом к административной ответственности по ст. 8.41.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей", - сообщили в природоохранной прокуратуре.
После этого руководительница фирмы, которая является многодетной матерью, обратилась в прокуратуру. В надзорном ведомстве уточнили, что хотя во время проверки факты нарушения закона, зафиксированные территориальным органом Росприроднадзора, подтвердились, при назначении наказания штраф не заменили на предусмотренное законом предупреждение.
"По протесту заместителя Амурского бассейнового природоохранного прокурора восстановлены права субъекта предпринимательской деятельности, штраф заменен предупреждением", - добавили в прокуратуре.
Статуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Педагога в Ярославской области оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
3 марта, 14:00
 
