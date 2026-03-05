Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, можно ли уволить за опоздания на работу - РИА Новости, 05.03.2026
06:48 05.03.2026
Эксперт рассказала, можно ли уволить за опоздания на работу
Эксперт рассказала, можно ли уволить за опоздания на работу - РИА Новости, 05.03.2026
Эксперт рассказала, можно ли уволить за опоздания на работу
Работодатель может уволить сотрудника, если тот неоднократно опаздывал на работу без уважительных причин, сообщила РИА Новости руководитель одной из кадровых... РИА Новости, 05.03.2026
Эксперт рассказала, можно ли уволить за опоздания на работу

РИА Новости: работодатель может уволить сотрудника за регулярные опоздания

ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – РИА Новости. Работодатель может уволить сотрудника, если тот неоднократно опаздывал на работу без уважительных причин, сообщила РИА Новости руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.
"Подписывая трудовой договор, сотрудник соглашается добросовестно исполнять трудовые обязанности. Одной из таких обязанностей является соблюдение трудовой дисциплины, в том числе соблюдение режима рабочего времени - согласно ч. 2 ст. 21 ТК РФ. При приеме на работу сотрудник знакомится под подпись с Правилами внутреннего трудового распорядка компании, в которых также прописан режим его работы", - сказала собеседница.
15 января, 04:15
В Федерации профсоюзов назвали условия, при которых можно не идти на работу
15 января, 04:15
По ее словам, если сотрудник опоздал на работу, он нарушил требования трудового договора и правил внутреннего трудового распорядка. За такое нарушение работодатель имеет право привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности и, согласно статье 192 ТК РФ, применить такие меры взыскания: замечание, выговор или увольнение.
"Согласно п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, в случае неоднократного опоздания без уважительных причин возможно взыскание в виде увольнения", - отметила Котлярова.
Собеседница добавила, что нередко случаются моменты, когда руководитель подбирает в свою команду хороших людей, а спустя время они "разбивают ему сердце" тем, что нарушают правила компании.
"Приходит решение – с ними надо расставаться. В такой момент легко попасть в ловушку эмоций, но расставаться стоит грамотно, согласно ТК РФ. Важно в данной ситуации подтвердить факт нарушения следующими документами: служебная записка непосредственного руководителя, запрос письменного объяснения от нарушителя, а в случае неполучения объяснения в течение двух рабочих дней - акт об отказе от представления объяснений. Из перечисленных документов должно быть понятно, что повторный проступок произошел после первого", - добавила Котлярова.
13 января, 03:18
Россиянам объяснили, могут ли урезать зарплату из-за праздников
13 января, 03:18
 
РоссияОбществоРабота
 
 
