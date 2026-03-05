Эксперт рассказала, можно ли уволить за опоздания на работу

ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – РИА Новости. Работодатель может уволить сотрудника, если тот неоднократно опаздывал на работу без уважительных причин, сообщила РИА Новости руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.

"Подписывая трудовой договор, сотрудник соглашается добросовестно исполнять трудовые обязанности. Одной из таких обязанностей является соблюдение трудовой дисциплины, в том числе соблюдение режима рабочего времени - согласно ч. 2 ст. 21 ТК РФ . При приеме на работу сотрудник знакомится под подпись с Правилами внутреннего трудового распорядка компании, в которых также прописан режим его работы", - сказала собеседница.

По ее словам, если сотрудник опоздал на работу, он нарушил требования трудового договора и правил внутреннего трудового распорядка. За такое нарушение работодатель имеет право привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности и, согласно статье 192 ТК РФ, применить такие меры взыскания: замечание, выговор или увольнение.

"Согласно п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, в случае неоднократного опоздания без уважительных причин возможно взыскание в виде увольнения", - отметила Котлярова.

Собеседница добавила, что нередко случаются моменты, когда руководитель подбирает в свою команду хороших людей, а спустя время они "разбивают ему сердце" тем, что нарушают правила компании.