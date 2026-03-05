Рейтинг@Mail.ru
В Приморье выпустили четырех детенышей дальневосточного лесного кота - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
04:32 05.03.2026 (обновлено: 09:16 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/primore-2078634153.html
В Приморье выпустили четырех детенышей дальневосточного лесного кота
В Приморье выпустили четырех детенышей дальневосточного лесного кота - РИА Новости, 05.03.2026
В Приморье выпустили четырех детенышей дальневосточного лесного кота
Специалисты центра реабилитации тигров и других редких животных в Приморье выпустили в дикую природу четырех подросших детенышей дальневосточного лесного кота,... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T04:32:00+03:00
2026-03-05T09:16:00+03:00
общество
россия
японское море
амур (река)
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078654084_60:0:960:506_1920x0_80_0_0_5d4ac68860129018f124ad23d9fed145.jpg
https://ria.ru/20260114/primore-2067711595.html
https://ria.ru/20231208/kot-1914665261.html
россия
японское море
амур (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078654084_285:0:960:506_1920x0_80_0_0_9400b5040a34529254a73921f00ffbcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, японское море, амур (река)
Общество, Россия, Японское море, Амур (река), Хорошие новости
В Приморье выпустили четырех детенышей дальневосточного лесного кота

В Приморье выпустили четырех подрощенных детенышей дальневосточного лесного кота

© Фото : Центр "Тигр"Детеныши дальневосточного лесного кота, которых выхаживали с осени 2025 года в Центре "Тигр"
Детеныши дальневосточного лесного кота, которых выхаживали с осени 2025 года в Центре Тигр - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : Центр "Тигр"
Детеныши дальневосточного лесного кота, которых выхаживали с осени 2025 года в Центре "Тигр"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – РИА Новости. Специалисты центра реабилитации тигров и других редких животных в Приморье выпустили в дикую природу четырех подросших детенышей дальневосточного лесного кота, которых выхаживали с осени 2025 года, сообщает Центр "Тигр".
В октябре 2025 года в Центр "Тигр" поступили четыре детёныша дальневосточного лесного кота в возрасте не более месяца. Обычно этот вид рожает весной. В Центре сообщали, что котят кормят фаршем, а позже будут включать в рацион мышей - как в природе.
Сотрудник сафари-парка кормит дальневосточного лесного кота - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Приморье двух краснокнижных лесных котят доставили в Центр реабилитации
14 января, 03:38
"Отличные новости – четыре пушистые злюки, или дальневосточные лесные коты, вернулись на свободу! Они поступили к нам в октябре, месячными малышами. Это был поздний выводок, такое встречается редко, но мы наблюдали уже пару раз подобные случаи. За зиму кошки выросли и уже готовы к самостоятельной жизни, а сейчас самое время начать жизнь в природе", - говорится в сообщении.
Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу России. По данным на 2015 год, численность этого вида не превышает нескольких тысяч особей. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства - их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы одомашнить. Выросшие у людей котята с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря и в бассейне реки Амур.
Центр реабилитации тигров и других редких животных "Тигр" создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Центр работает при поддержке ряда организаций и на пожертвования частных лиц.
Дальневосточный кот - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Охота краснокнижного лесного кота в Приморье попала на видео
8 декабря 2023, 17:12
 
Хорошие новостиОбществоРоссияЯпонское мореАмур (река)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала