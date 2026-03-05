В Приморье выпустили четырех детенышей дальневосточного лесного кота

ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – РИА Новости. Специалисты центра реабилитации тигров и других редких животных в Приморье выпустили в дикую природу четырех подросших детенышей дальневосточного лесного кота, которых выхаживали с осени 2025 года, сообщает Центр "Тигр".

В октябре 2025 года в Центр "Тигр" поступили четыре детёныша дальневосточного лесного кота в возрасте не более месяца. Обычно этот вид рожает весной. В Центре сообщали, что котят кормят фаршем, а позже будут включать в рацион мышей - как в природе.

"Отличные новости – четыре пушистые злюки, или дальневосточные лесные коты, вернулись на свободу! Они поступили к нам в октябре, месячными малышами. Это был поздний выводок, такое встречается редко, но мы наблюдали уже пару раз подобные случаи. За зиму кошки выросли и уже готовы к самостоятельной жизни, а сейчас самое время начать жизнь в природе", - говорится в сообщении

Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу России. По данным на 2015 год, численность этого вида не превышает нескольких тысяч особей. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства - их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы одомашнить. Выросшие у людей котята с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря и в бассейне реки Амур.