В Подмосковье вынесли приговор экс-приставу за аферу с квартирой должника

«

"Обвиняемая, используя сведения, полученные в рамках исполнительного производства, ввела потерпевших в заблуждение относительно процедуры реализации имущества и убедила их подписать договор купли-продажи, согласно которому квартира в городе Рошаль рыночной стоимостью 4,1 миллиона рублей перешла в собственность ее отца. При этом потерпевшим были переданы денежные средства лишь в размере, равном сумме задолженности по кредиту (603 тысячи рублей), которые были внесены в счет погашения долга. Её действиями был причинен материальный ущерб в особо крупном размере, потерпевшие были лишены единственного жилья", - рассказали в пресс-службе.