В Подмосковье вынесли приговор экс-приставу за аферу с квартирой должника
В Подмосковье вынесли приговор экс-приставу за аферу с квартирой должника
Шатурский горсуд Подмосковья приговорил к 9 годам колонии экс-судебного пристава за аферу с квартирой должника, из-за чего недвижимость перешла в собственность... РИА Новости, 05.03.2026
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Шатурский горсуд Подмосковья приговорил к 9 годам колонии экс-судебного пристава за аферу с квартирой должника, из-за чего недвижимость перешла в собственность отца обвиняемой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Там уточнили, что женщина занимала должность судебного пристава-исполнителя Шатурского РОСП.
«
"Обвиняемая, используя сведения, полученные в рамках исполнительного производства, ввела потерпевших в заблуждение относительно процедуры реализации имущества и убедила их подписать договор купли-продажи, согласно которому квартира в городе Рошаль рыночной стоимостью 4,1 миллиона рублей перешла в собственность ее отца. При этом потерпевшим были переданы денежные средства лишь в размере, равном сумме задолженности по кредиту (603 тысячи рублей), которые были внесены в счет погашения долга. Её действиями был причинен материальный ущерб в особо крупном размере, потерпевшие были лишены единственного жилья", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, пристав через посредника получила взятку в 180 тысяч рублей за окончание двух исполнительных производств о взыскании задолженности на общую сумму около 1 миллиона рублей и отмену всех мер принудительного исполнения в отношении должницы, отметили в пресс-службе.
Шатурский городской суд Московской области
приговорил женщину к 9 годам колонии общего режима со штрафом в 2 миллиона рублей, её признали виновной в мошенничестве и взяточничестве.