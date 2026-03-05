Рейтинг@Mail.ru
05.03.2026

В Подмосковье вынесли приговор экс-приставу за аферу с квартирой должника
11:42 05.03.2026
В Подмосковье вынесли приговор экс-приставу за аферу с квартирой должника
В Подмосковье вынесли приговор экс-приставу за аферу с квартирой должника - РИА Новости, 05.03.2026
В Подмосковье вынесли приговор экс-приставу за аферу с квартирой должника
Шатурский горсуд Подмосковья приговорил к 9 годам колонии экс-судебного пристава за аферу с квартирой должника, из-за чего недвижимость перешла в собственность... РИА Новости, 05.03.2026
Новости
В Подмосковье вынесли приговор экс-приставу за аферу с квартирой должника

Статуя Фемиды
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Шатурский горсуд Подмосковья приговорил к 9 годам колонии экс-судебного пристава за аферу с квартирой должника, из-за чего недвижимость перешла в собственность отца обвиняемой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Там уточнили, что женщина занимала должность судебного пристава-исполнителя Шатурского РОСП.
«
"Обвиняемая, используя сведения, полученные в рамках исполнительного производства, ввела потерпевших в заблуждение относительно процедуры реализации имущества и убедила их подписать договор купли-продажи, согласно которому квартира в городе Рошаль рыночной стоимостью 4,1 миллиона рублей перешла в собственность ее отца. При этом потерпевшим были переданы денежные средства лишь в размере, равном сумме задолженности по кредиту (603 тысячи рублей), которые были внесены в счет погашения долга. Её действиями был причинен материальный ущерб в особо крупном размере, потерпевшие были лишены единственного жилья", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, пристав через посредника получила взятку в 180 тысяч рублей за окончание двух исполнительных производств о взыскании задолженности на общую сумму около 1 миллиона рублей и отмену всех мер принудительного исполнения в отношении должницы, отметили в пресс-службе.
Шатурский городской суд Московской области приговорил женщину к 9 годам колонии общего режима со штрафом в 2 миллиона рублей, её признали виновной в мошенничестве и взяточничестве.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Ингушетии пристав, незаконно штрафовавший граждан, получил условный срок
25 декабря 2025, 16:27
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
