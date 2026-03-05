Рейтинг@Mail.ru
В Югре вынесли приговор по делу об убийстве девочки в 2011 году - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 05.03.2026 (обновлено: 11:22 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/prigovor-2078680476.html
В Югре вынесли приговор по делу об убийстве девочки в 2011 году
В Югре вынесли приговор по делу об убийстве девочки в 2011 году - РИА Новости, 05.03.2026
В Югре вынесли приговор по делу об убийстве девочки в 2011 году
Суд в Ханты-Мансийском автономном округе приговорил к пожизненному сроку в колонии особого режима Владимира Борисова по делу об убийстве и изнасиловании... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:12:00+03:00
2026-03-05T11:22:00+03:00
происшествия
нягань
ханты-мансийский автономный округ
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078680783_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_f2f7d11dc1e497f7b61c18aef7742ecb.jpg
https://ria.ru/20251030/ubiystvo-2051814129.html
https://ria.ru/20260216/ubiystvo-2074703260.html
нягань
ханты-мансийский автономный округ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078680783_158:0:1119:721_1920x0_80_0_0_e261eaa319983b12eb19f81286db4738.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нягань, ханты-мансийский автономный округ, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Югре вынесли приговор по делу об убийстве девочки в 2011 году

Житель Югры получил пожизненный срок за убийство 12-летней девочки в 2011 году

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции ХМАО - Югры Владимир Борисов во время оглашения приговора в суде Ханты-Мансийского автономного округа
Владимир Борисов во время оглашения приговора в суде Ханты-Мансийского автономного округа - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции ХМАО - Югры
Владимир Борисов во время оглашения приговора в суде Ханты-Мансийского автономного округа
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе приговорил к пожизненному сроку в колонии особого режима Владимира Борисова по делу об убийстве и изнасиловании 12-летней девочки, тело которой в 2011 году нашли на дне коллектора в Нягани, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Тело 12-летней девочки было обнаружено 30 апреля 2011 года на дне водосточного коллектора в микрорайоне "Восточный" в Нягани с признаками насильственной смерти. Установить личность виновного тогда не удалось.
Обвиняемый в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Обвиняемый в убийстве девочки в Нижнем Тагиле получил пожизненный срок
30 октября 2025, 12:31
В 2022 году следователи регионального управления СК РФ проверили на причастность к убийству множество ранее привлекавшихся к уголовной ответственности людей. Задержали фигуранта осенью 2025 года в свердловском Первоуральске, при задержании он представился чужим именем. Ему было предъявлено обвинение в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
"По итогам судебного процесса Владимир Борисов признан виновным в совершении данного преступления. Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы, которое он будет отбывать в исправительной колонии особого режима", – сказали в пресс-службе.
Гражданский иск потерпевшей стороны удовлетворен частично в размере трёх миллионов рублей, добавили в инстанции.
Задержание одного из обвиняемых в убийстве девочки в 2006 году в Челябинске - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Челябинске раскрыли убийство девочки, совершенное 19 лет назад
16 февраля, 14:23
 
ПроисшествияНяганьХанты-Мансийский автономный округРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала