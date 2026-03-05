Владимир Борисов во время оглашения приговора в суде Ханты-Мансийского автономного округа

В Югре вынесли приговор по делу об убийстве девочки в 2011 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе приговорил к пожизненному сроку в колонии особого режима Владимира Борисова по делу об убийстве и изнасиловании 12-летней девочки, тело которой в 2011 году нашли на дне коллектора в Нягани, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Тело 12-летней девочки было обнаружено 30 апреля 2011 года на дне водосточного коллектора в микрорайоне "Восточный" в Нягани с признаками насильственной смерти. Установить личность виновного тогда не удалось.

В 2022 году следователи регионального управления СК РФ проверили на причастность к убийству множество ранее привлекавшихся к уголовной ответственности людей. Задержали фигуранта осенью 2025 года в свердловском Первоуральске, при задержании он представился чужим именем. Ему было предъявлено обвинение в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

"По итогам судебного процесса Владимир Борисов признан виновным в совершении данного преступления. Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы, которое он будет отбывать в исправительной колонии особого режима", – сказали в пресс-службе