Кишинев продлил разрешение на поставки газа в Приднестровье на три месяца

КИШИНЕВ, 5 мар – РИА Новости. Компания "Молдовагаз" продолжит поставлять природный газ в Приднестровье до 30 июня 2026 года, соответствующее решение приняло Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ) по запросу молдавского Минэнерго, сообщается на сайте регулятора.
Летом 2025 года НАРЭ отозвало у компании "Молдовагаз" лицензию на поставку природного газа потребителям правобережной Молдавии. При этом регулятор разрешил компании временно продолжить поставки газа в Приднестровский регион до 31 марта 2026 года.
В Приднестровье ввели режим жесткой экономии газа
4 марта, 19:12
"Решение было принято по запросу министерства энергетики, которое предложило продлить срок еще на 3 месяца, то есть на период с 1 апреля 2026 года по 30 июня 2026 года", - говорится в сообщении агентства.
Регулятор пояснил, что продление необходимо для сохранения действующих операционных и договорных механизмов поставок газа. Кроме того, по данным НАРЭ, решение связано с необходимостью эффективного планирования пропускной способности линий электропередачи на региональном уровне.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения. Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.
Молдавия почти полностью опустошила хранилища газа
24 февраля, 18:46