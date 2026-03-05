Рейтинг@Mail.ru
Кишинев продлил разрешение на поставки газа в Приднестровье на три месяца
11:22 05.03.2026
Кишинев продлил разрешение на поставки газа в Приднестровье на три месяца
Кишинев продлил разрешение на поставки газа в Приднестровье на три месяца - РИА Новости, 05.03.2026
Кишинев продлил разрешение на поставки газа в Приднестровье на три месяца
Компания "Молдовагаз" продолжит поставлять природный газ в Приднестровье до 30 июня 2026 года, соответствующее решение приняло Национальное агентство... РИА Новости, 05.03.2026
экономика, молдавия, кишинев, украина, молдовагаз, газпром
Экономика, Молдавия, Кишинев, Украина, Молдовагаз, Газпром
Кишинев продлил разрешение на поставки газа в Приднестровье на три месяца

КИШИНЕВ, 5 мар – РИА Новости. Компания "Молдовагаз" продолжит поставлять природный газ в Приднестровье до 30 июня 2026 года, соответствующее решение приняло Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ) по запросу молдавского Минэнерго, сообщается на сайте регулятора.
Летом 2025 года НАРЭ отозвало у компании "Молдовагаз" лицензию на поставку природного газа потребителям правобережной Молдавии. При этом регулятор разрешил компании временно продолжить поставки газа в Приднестровский регион до 31 марта 2026 года.
Газораспределительная станция компании Тираспольтрансгаз в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Приднестровье ввели режим жесткой экономии газа
4 марта, 19:12
"Решение было принято по запросу министерства энергетики, которое предложило продлить срок еще на 3 месяца, то есть на период с 1 апреля 2026 года по 30 июня 2026 года", - говорится в сообщении агентства.
Регулятор пояснил, что продление необходимо для сохранения действующих операционных и договорных механизмов поставок газа. Кроме того, по данным НАРЭ, решение связано с необходимостью эффективного планирования пропускной способности линий электропередачи на региональном уровне.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения. Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.
Территория газового хранилища - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Молдавия почти полностью опустошила хранилища газа
24 февраля, 18:46
 
ЭкономикаМолдавияКишиневУкраинаМолдовагазГазпром
 
 
