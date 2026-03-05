Рейтинг@Mail.ru
Премьер Канады не исключил участия страны в конфликте на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.03.2026
05:27 05.03.2026
Премьер Канады не исключил участия страны в конфликте на Ближнем Востоке
Премьер-министр Канады Марк Карни не исключил возможного участия своей страны в идущем на Ближнем Востоке конфликте. РИА Новости, 05.03.2026
в мире, сша, канада, израиль, марк карни, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Канада, Израиль, Марк Карни, Военная операция США и Израиля против Ирана
Премьер Канады не исключил участия страны в конфликте на Ближнем Востоке

Карни не исключил участия Канады в конфликте на Ближнем Востоке

© AP Photo / Thomas PadillaПремьер-министр Канады Марк Карни
Премьер-министр Канады Марк Карни - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Thomas Padilla
Премьер-министр Канады Марк Карни. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни не исключил возможного участия своей страны в идущем на Ближнем Востоке конфликте.
Ранее Карни заявил, что Канада поддерживает удары США и Израиля по Ирану "с сожалением", так как они демонстрируют провал международного порядка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Кровь богу крови. Почему США не смогут добиться успеха в Иране
4 марта, 08:00
"Никогда нельзя категорически исключать участие", - сказал Карни во время пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Албанезе.
Канадский премьер добавил, что Канада не принимает участие в наступательными действиях США и Израиля.
"Однако мы всегда будем защищать канадцев. Мы всегда будем поддерживать и защищать наших союзников, когда нас попросят", - сказал Карни.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Трамп напал на Иран по чужой ошибке — и это полная катастрофа
4 марта, 08:00
 
В миреСШАКанадаИзраильМарк КарниВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
