Премьер Канады не исключил участия страны в конфликте на Ближнем Востоке
Премьер Канады не исключил участия страны в конфликте на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.03.2026
Премьер Канады не исключил участия страны в конфликте на Ближнем Востоке
Премьер-министр Канады Марк Карни не исключил возможного участия своей страны в идущем на Ближнем Востоке конфликте. РИА Новости, 05.03.2026
Премьер Канады не исключил участия страны в конфликте на Ближнем Востоке
Карни не исключил участия Канады в конфликте на Ближнем Востоке