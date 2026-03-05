Четыре тысячи предпринимателей и самозанятых поддержали в Оренбуржье

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Оренбургской области четыре тысячи предпринимателей и самозанятых получили поддержку в прошлом году, сообщил вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбуржья по экономической и инвестиционной политике – министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей региона Антон Ефимов.

Об этом он рассказал на открытой встрече по экономике с предпринимателями области. Ефимов поделился планами экономического блока о развитии и поддержке бизнеса. В режиме открытого диалога участники смогли внести свои предложения и задать вопросы.

"По поручению губернатора мы разработали план действий по развитию экономики региона, в котором МСП занимает одну из ключевых ролей. Четыре тысячи предпринимателей и самозанятых получили поддержку в прошлом году. Более 600 миллионов рублей было направлено на поручительство по кредитам и займам от регионального гарантийного фонда. Этой мерой поддержки воспользовались 110 предпринимателей. Этот темп мы не будем сбавлять", — цитирует Ефимова пресс-служба губернатора и правительства области.

В этом году Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства планирует выдать микрозаймы на общую сумму до 0,5 миллиарда рублей. Гарантийный фонд региона сможет оказать поддержку на общую сумму до 650 миллионов рублей, обеспечить кредиты на сумму до 1,4 миллиарда рублей. "Мой бизнес" открыл центр маркировки, где предприниматели получают полное сопровождение.

На встрече были представлены разнообразные отрасли МСП — производство, небольшие фермерские хозяйства, индустрия красоты и сферы услуг, туризм и другие. В зале присутствовали представители всей инфраструктуры поддержки Минэкономразвития региона.