https://ria.ru/20260305/posol-2078745041.html
Посол Бахрейна надеется, что Россия убедит Иран не бить по его стране
Посол Бахрейна надеется, что Россия убедит Иран не бить по его стране - РИА Новости, 05.03.2026
Посол Бахрейна надеется, что Россия убедит Иран не бить по его стране
Посол Бахрейна в Москве Ахмед Аль-Саати обратился к главе МИД России Сергею Лаврову и попросил Россию убедить Иран не наносить удары по объектам на территории... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:30:00+03:00
2026-03-05T14:30:00+03:00
2026-03-05T14:30:00+03:00
в мире
россия
бахрейн
иран
ахмед аль-саати
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078655412_0:0:2914:1636_1920x0_80_0_0_925c189bed41848e1ad10d6c5b7c6513.jpg
https://ria.ru/20260305/bakhreyn-2078697677.html
россия
бахрейн
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078651568_907:0:3600:2020_1920x0_80_0_0_2d6fb149b624ecfff876899a5475c0c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бахрейн, иран, ахмед аль-саати, сергей лавров
В мире, Россия, Бахрейн, Иран, Ахмед Аль-Саати, Сергей Лавров
Посол Бахрейна надеется, что Россия убедит Иран не бить по его стране
Посол Бахрейна надеется, что РФ убедит Иран не бить по территории его страны