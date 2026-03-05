https://ria.ru/20260305/posol-2078740877.html
Мальта изучает район атаки на российский газовоз, заявил посол
Власти Мальты изучают район украинской атаки на российский газовоз "Арктик Метагаз" для оценки возможного ущерба морской среде от случившегося, рассказал посол...
Ингуанез: Мальта изучает район атаки на Arctic Metagaz для оценки ущерба природе