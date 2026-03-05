Рейтинг@Mail.ru
Мальта изучает район атаки на российский газовоз, заявил посол - РИА Новости, 05.03.2026
14:17 05.03.2026
Мальта изучает район атаки на российский газовоз, заявил посол
Мальта изучает район атаки на российский газовоз, заявил посол - РИА Новости, 05.03.2026
Мальта изучает район атаки на российский газовоз, заявил посол
Власти Мальты изучают район украинской атаки на российский газовоз "Арктик Метагаз" для оценки возможного ущерба морской среде от случившегося, рассказал посол... РИА Новости, 05.03.2026
Мальта изучает район атаки на российский газовоз, заявил посол

Ингуанез: Мальта изучает район атаки на Arctic Metagaz для оценки ущерба природе

Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Соцсети
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Мальты изучают район украинской атаки на российский газовоз "Арктик Метагаз" для оценки возможного ущерба морской среде от случившегося, рассказал посол страны в РФ Кармело Ингуанез.
Российский газовоз был атакован во вторник в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты, сообщал ранее Минтранс РФ. Двое членов экипажа получили ожоги, они сняты с судна спасательным катером и направлены в больницу города Бенгази, остальные 28 следуют в Мурманск.
"Что касается ущерба морской среде, мальтийские власти все еще изучают этот район", - приводит комментарий мальтийского посла RTVI.
МИД РФ в среду заявил, что Россия оставляет за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с атакой на российский газовоз "Арктик Метагаз", совершенной во вторник в Средиземном море.
