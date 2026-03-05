Мальта изучает район атаки на российский газовоз, заявил посол

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Мальты изучают район украинской атаки на российский газовоз "Арктик Метагаз" для оценки возможного ущерба морской среде от случившегося, рассказал посол страны в РФ Кармело Ингуанез.

"Что касается ущерба морской среде, мальтийские власти все еще изучают этот район", - приводит комментарий мальтийского посла RTVI.

МИД РФ в среду заявил, что Россия оставляет за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с атакой на российский газовоз "Арктик Метагаз", совершенной во вторник в Средиземном море.