Атака на российский газовоз оказалась неудобной для ОБСЕ, заявил Полянский - РИА Новости, 05.03.2026
20:23 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/polyanskiy-2078855659.html
Атака на российский газовоз оказалась неудобной для ОБСЕ, заявил Полянский
Атака на российский газовоз оказалась неудобной для ОБСЕ, заявил Полянский - РИА Новости, 05.03.2026
Атака на российский газовоз оказалась неудобной для ОБСЕ, заявил Полянский
Тема атаки на российский газовоз оказалась неудобной для стран ОБСЕ, заявил РИА Новости постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский.
2026-03-05T20:23:00+03:00
2026-03-05T20:23:00+03:00
в мире
россия
ливия
дмитрий полянский
украина
владимир зеленский
обсе
турецкий поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043962098_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f9e6f8ca6b68f8fe8a683fc665e2956.jpg
https://ria.ru/20260305/polyanskiy-2078794231.html
https://ria.ru/20260305/vsu-2078784326.html
россия
ливия
украина
в мире, россия, ливия, дмитрий полянский, украина, владимир зеленский, обсе, турецкий поток, голубой поток
В мире, Россия, Ливия, Дмитрий Полянский, Украина, Владимир Зеленский, ОБСЕ, Турецкий поток, Голубой поток
Атака на российский газовоз оказалась неудобной для ОБСЕ, заявил Полянский

Полянский: тема атаки на российский газовоз оказалась неудобной для стран ОБСЕ

© AP Photo / Yuki IwamuraДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ВЕНА, 5 мар - РИА Новости. Тема атаки на российский газовоз оказалась неудобной для стран ОБСЕ, заявил РИА Новости постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский.
По его словам, реакции западных стран на заявление российской стороны об атаке на российский газовоз и угрозах энергетической инфраструктуре не было.
"Никто ничего не сказал. Все внимательно записывали, но это явно неудобная тема для них. Никто не стал ничего опровергать или в чём-то нас обвинять. Просто выслушали — и не более того", - сказал постпред, отвечая на соответствующий вопрос.
Выступая на постсовете ОБСЕ в четверг, Полянский указал на то, что два дня назад в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта совершена атака на российское судно — газовоз "Арктик Метагаз".
Дипломат уточнил, что нападение на него совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины. Минтранс России квалифицировал этот инцидент как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права.
Кроме того, Полянский заявил, что также имеются сведения о подготовке Украиной при поддержке ее западных кураторов диверсий против газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море. По словам российского дипломата, "с учетом неоднократных атак Киева на международную транспортную и энергетическую инфраструктуры, в частности объекты Каспийского трубопроводного консорциума, сомнений в серьезности этой информации не возникает".
Вместе с тем, по его словам, существуют большие сомнения в том, что кто-то из европейских спонсоров все-таки укажет Владимиру Зеленскому, "что его террористические атаки недопустимы, так как провоцируют крайне опасную для всего мира эскалацию".
