Атака на российский газовоз оказалась неудобной для ОБСЕ, заявил Полянский

По его словам, реакции западных стран на заявление российской стороны об атаке на российский газовоз и угрозах энергетической инфраструктуре не было.

"Никто ничего не сказал. Все внимательно записывали, но это явно неудобная тема для них. Никто не стал ничего опровергать или в чём-то нас обвинять. Просто выслушали — и не более того", - сказал постпред, отвечая на соответствующий вопрос.