Атака на российский газовоз оказалась неудобной для ОБСЕ, заявил Полянский

ВЕНА, 5 мар - РИА Новости. Тема атаки на российский газовоз оказалась неудобной для стран ОБСЕ, заявил РИА Новости постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский.
По его словам, реакции западных стран на заявление российской стороны об атаке на российский газовоз и угрозах энергетической инфраструктуре не было.
"Никто ничего не сказал. Все внимательно записывали, но это явно неудобная тема для них. Никто не стал ничего опровергать или в чём-то нас обвинять. Просто выслушали — и не более того", - сказал постпред, отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, Полянский заявил, что также имеются сведения о подготовке Украиной при поддержке ее западных кураторов диверсий против газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море. По словам российского дипломата, "с учетом неоднократных атак Киева на международную транспортную и энергетическую инфраструктуры, в частности объекты Каспийского трубопроводного консорциума, сомнений в серьезности этой информации не возникает".
Вместе с тем, по его словам, существуют большие сомнения в том, что кто-то из европейских спонсоров все-таки укажет Владимиру Зеленскому, "что его террористические атаки недопустимы, так как провоцируют крайне опасную для всего мира эскалацию".