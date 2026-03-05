Рейтинг@Mail.ru
ЕС и НАТО подталкивают Киев к саботажу переговоров, заявил Полянский
16:25 05.03.2026 (обновлено: 16:40 05.03.2026)
ЕС и НАТО подталкивают Киев к саботажу переговоров, заявил Полянский
ЕС и НАТО подталкивают Киев к саботажу переговоров, заявил Полянский

Полянский обвинил ЕС и НАТО в подстрекательстве Киева к саботажу переговоров

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
ВЕНА, 5 мар - РИА Новости. Ряд стран в ЕС и НАТО делают ставку на провал переговоров между РФ, США и Украиной и подталкивают Киев к их саботажу, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
На заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг он напомнил, что Россия неоднократно и до начала СВО на Украине, и после заявляла о приверженности политико-дипломатическому урегулированию.
"Мы по-прежнему ставим на успех ведущихся сейчас Россией, США и Украиной переговоров, однако видим, что в ЕС и НАТО со своей стороны откровенно ставят на их провал и подталкивают Киев к их саботажу. Это становится все более и более очевидным", - заявил Полянский.
По его словам, если так пойдет и дальше, то иного выбора, кроме как решать вопрос на поле боя, Москве не оставят.
"И мы его обязательно решим, но так, как вам это совсем не понравится. Прошу воспринять сказанное весьма серьезно и не говорить потом, что мы вас об этом не предупреждали", - заключил он.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Уже на гуталине". Захарова пошутила о словах Зеленского о Ближнем Востоке
4 марта, 13:21
 
