Запад закрывает глаза на преступления Киева против России, заявил Полянский

ВЕНА, 5 мар - РИА Новости. Западные страны закрывают глаза на преступления Киева против мирного населения России, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Дипломат указал на то, что западные спонсоры Владимира Зеленского по-прежнему поставляющие ему оружие, "все глубже погрязают в соучастии преступлениям украинских военных против мирного населения". По данным Полянского, только за неделю с 23 февраля по 1 марта жертвами обстрелов со стороны украинских формирований стали 153 мирных жителя, из них 22 человека погибли, ранения различной степени тяжести получил 131 человек, среди пострадавших есть один несовершеннолетний.
"Для наших западных коллег всего этого как бы и не происходит. Мы уже давно поняли, что их в принципе не интересуют преступления, совершаемые против русских людей. И наших предупреждений о том, что своей слепой поддержкой нынешней украинской власти они не только подрывают собственные ценности, но и буквально навлекают на себя беду, они тоже стараются не замечать. А зря", - заявил постпред в ходе ответного слова на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.