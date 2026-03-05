Россия будет учитывать риски по ядерной риторике Европы, заявил Полянский

ВЕНА, 5 мар - РИА Новости. Россия будет учитывать новые риски в своих военных планах на фоне ядерной риторики в Европе, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"Россия остаётся приверженной ответственной ядерной политике и выступает за предотвращение гонки вооружений. Но мы будем обязаны учитывать возникающие новые риски в своих военных планах", - заявил постпред в ходе своего ответного слова на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.