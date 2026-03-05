Россия будет учитывать риски по ядерной риторике Европы, заявил Полянский

ВЕНА, 5 мар - РИА Новости. Россия будет учитывать новые риски в своих военных планах на фоне ядерной риторики в Европе, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Дипломат напомнил, что на прошлом заседании постсовета ОБСЕ российская сторона привела данные Службы внешней разведки России о том, что Франция и Великобритания тайно прорабатывают возможности передачи Украине ядерных боезарядов. Тогда, по его словам, коллеги из Франции и Великобритании "гневно отрицали это". Но уже на следующий день сам Владимир Зеленский в интервью одному из западных СМИ фактически подтвердил свое стремление заполучить французское и британское ядерное оружие. Полянский добавил, что Москва получила новое подтверждение того, что европейские спонсоры Зеленского, в частности, Париж, настроены не останавливаться ни перед чем, лишь бы укрепить позиции своих украинским подопечных на поле боя.
"Россия остаётся приверженной ответственной ядерной политике и выступает за предотвращение гонки вооружений. Но мы будем обязаны учитывать возникающие новые риски в своих военных планах", - заявил постпред в ходе своего ответного слова на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.