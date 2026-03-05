Польша массово отказывает в продлении ВНЖ россиянам

ВАРШАВА, 5 мар - РИА Новости. Граждане России в Польше массово сталкиваются с отказами в продлении видов на жительство, сообщил РИА Новости представитель одной из юридических канцелярий, специализирующихся на миграционных делах.

По словам юриста, в последнее время число отрицательных решений по делам россиян со стороны польских воеводских управлений очень сильно выросло, причем отказы получают даже те заявители, которые прожили в стране много лет и ранее уже имели действующий статус резидента.

"Мы наблюдаем просто серию отказов, массовые отказы в выдаче и продлении разрешений на проживание для граждан России. Причем речь идет не только о временных разрешениях, но и о постоянных видах на жительство", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в обосновании решений польские власти чаще всего ссылаются на соображения "государственной безопасности".

"В ряде случаев в решениях прямо указывается, что основанием отказа является необходимость защиты государственной безопасности. При этом заявителям, как правило, не раскрываются конкретные обстоятельства, которые могли повлиять на такую оценку", — отметил юрист.

Он добавил, что подобные решения затрагивают разные категории иностранцев - от работников международных компаний до людей, проживающих в Польше на протяжении многих лет.

"К нам обращаются клиенты, которые живут в Польше десять и более лет, работают, платят налоги, имеют семьи. Несмотря на это, они получают решения об отказе в продлении статуса", — сказал представитель канцелярии.

С такой ситуацией столкнулась россиянка Анна (имя изменено по ее просьбе), которая живет в Польше более десяти лет. Женщина состоит в гражданском браке с гражданином Польши, они воспитывают двоих общих детей.

"Я живу здесь больше десяти лет, у меня здесь семья и дети. Мы с партнером - поляком - растим двоих детей, они ходят в польскую школу. Поэтому решение об отказе стало для меня шоком", — рассказала она РИА Новости.

По ее словам, она уже имела постоянный вид на жительство, который формально имеет срок действия (десять лет), подала документы на его продление, однако получила отказ.

"В обосновании решения воеводы мазовецкого говорится о соображениях государственной безопасности. Никаких конкретных причин не указано", - отметила собеседница агентства.

Теперь она не знает, что будет дальше с ее семьей.

"Что нам теперь делать? Что будет с нашей семьей? Я, конечно, обжалую отказ, но шансов очень мало. Мне нужно будет покинуть Польшу . А что делать детям и их отцу? Переезжать в Россию ? Кто за нас это решил?" - говорит Анна.

Юристы отмечают, что формально такие решения можно оспорить в суде, однако на практике добиться пересмотра крайне сложно.

"Суды, как правило, не запрашивают у государственных органов подробности, которые стали основанием для отказа, если речь идет о вопросах безопасности. В результате проверить обоснованность такого решения фактически невозможно", - отметил представитель канцелярии.

По его словам, из-за этого судебные разбирательства редко приводят к изменению решений миграционных органов.