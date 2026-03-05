Рейтинг@Mail.ru
Президент Польши предложил закупать оружие за счет золотовалютных резервов - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/polsha-2078804747.html
Президент Польши предложил закупать оружие за счет золотовалютных резервов
Президент Польши предложил закупать оружие за счет золотовалютных резервов - РИА Новости, 05.03.2026
Президент Польши предложил закупать оружие за счет золотовалютных резервов
Президент Польши Кароль Навроцкий и председатель Национального банка Адам Глапиньский предложили закупать оружие за счет золотовалютных резервов, чтобы не брать РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T16:49:00+03:00
2026-03-05T16:49:00+03:00
в мире
польша
кароль навроцкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071226138_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_8ec434c138a28e165ee111ca323f387e.jpg
https://ria.ru/20260221/es-2075978212.html
https://ria.ru/20260126/es-2070431263.html
https://ria.ru/20260304/polsha-2078493625.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071226138_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a24de022b9f2d6b215a3270aea6966f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, кароль навроцкий
В мире, Польша, Кароль Навроцкий
Президент Польши предложил закупать оружие за счет золотовалютных резервов

Президент и глава Нацбанка Польши предложили потратить золотой резерв на оружие

© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 5 мар — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий и председатель Национального банка Адам Глапиньский предложили закупать оружие за счет золотовалютных резервов, чтобы не брать кредиты из европейской программе SAFE.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро в рамках кредитной программы Европейского союза по закупкам вооружения SAFE. Затем закон, позволяющий правительству реализовывать данную кредитную программу, принял польский парламент. Вслед за этим закон поступил на подпись президенту республики.
Акция протеста против участия Польши в кредитной программе ЕС по закупкам вооружения SAFE проходит в Варшаве - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
В Польше проходит акция протеста против участия в программе SAFE
21 февраля, 15:16
Навроцкий в свою очередь представил "альтернативную экономическую программу вместо механизма SAFE, которая предполагает опору на внутренние финансовые ресурсы страны, включая использование части золотых резервов".
По словам польского президента, новая программа должна "усилить роль национальных институтов и обеспечить финансирование стратегических проектов внутри страны".
Он отметил, что одним из источников финансирования может стать "более активное использование государственных активов".
"Польша располагает значительными резервами, включая золото. Часть этих ресурсов могла бы служить гарантией или основой для запуска крупных инвестиционных программ", - сказал Навроцкий журналистам.
Флаг Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Еврокомиссия одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро
26 января, 22:17
В свою очередь глава Национальный банк Польши Глапиньский заявил, что не возражает против использования золотовалютных резервов на цели закупки вооружения.
"Золотые резервы являются важным элементом финансовой безопасности государства. Однако они также могут использоваться как обеспечение для долгосрочных инвестиционных механизмов, направленных на развитие экономики", - заявил он журналистам.
По словам Глапиньского, в рамках инициативы может быть создан "специальный инвестиционный фонд и новые кредитные линии для польских предприятий при участии национальных финансовых институтов".
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Варшаве заявили, что передадут Киеву два миллиарда евро по программе SAFE
4 марта, 15:38
 
В миреПольшаКароль Навроцкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала