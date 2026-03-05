Президент Польши предложил закупать оружие за счет золотовалютных резервов

ВАРШАВА, 5 мар — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий и председатель Национального банка Адам Глапиньский предложили закупать оружие за счет золотовалютных резервов, чтобы не брать кредиты из европейской программе SAFE.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро в рамках кредитной программы Европейского союза по закупкам вооружения SAFE. Затем закон, позволяющий правительству реализовывать данную кредитную программу, принял польский парламент. Вслед за этим закон поступил на подпись президенту республики.

Навроцкий в свою очередь представил "альтернативную экономическую программу вместо механизма SAFE, которая предполагает опору на внутренние финансовые ресурсы страны, включая использование части золотых резервов".

По словам польского президента, новая программа должна "усилить роль национальных институтов и обеспечить финансирование стратегических проектов внутри страны".

Он отметил, что одним из источников финансирования может стать "более активное использование государственных активов".

"Польша располагает значительными резервами, включая золото. Часть этих ресурсов могла бы служить гарантией или основой для запуска крупных инвестиционных программ", - сказал Навроцкий журналистам.

В свою очередь глава Национальный банк Польши Глапиньский заявил, что не возражает против использования золотовалютных резервов на цели закупки вооружения.

"Золотые резервы являются важным элементом финансовой безопасности государства. Однако они также могут использоваться как обеспечение для долгосрочных инвестиционных механизмов, направленных на развитие экономики", - заявил он журналистам.