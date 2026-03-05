https://ria.ru/20260305/polsha-2078782068.html
Польша обязалась расширить два аэропорта в интересах армии США
Польша обязалась расширить два аэропорта в интересах армии США, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 05.03.2026
