Польша обязалась расширить два аэропорта в интересах армии США - РИА Новости, 05.03.2026
15:54 05.03.2026
Польша обязалась расширить два аэропорта в интересах армии США
в мире
вроцлав
польша
сша
владислав косиняк-камыш
в мире, вроцлав, польша, сша, владислав косиняк-камыш
В мире, Вроцлав, Польша, США, Владислав Косиняк-Камыш
© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военные в аэропорту Жешув-Ясенка
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военные в аэропорту Жешув-Ясенка. Архивное фото
ВАРШАВА, 5 мар - РИА Новости. Польша обязалась расширить два аэропорта в интересах армии США, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"По договору между Польшей и Соединенными Штатами мы должны расширить два аэропорта", - сказал Косиняк-Камыш.
Он уточнил, что речь идет об аэропортах во Вроцлаве и в Кракове.
"Это аэропорт во Вроцлаве, как в главной логистической базе американских войск в Польше. Второй транспортно-перегрузочной базой американских войск является Балице в Кракове", - рассказал польский министр.
В настоящее время в Польше расквартированы около 10 тысяч американских военных.
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Польше сообщили плохие новости из-за выпада в адрес России
Вчера, 15:18
 
