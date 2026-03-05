МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Польша дорого заплатит за ненависть и пренебрежение к России, пишет обозреватель Лукаш Ястржембский в статье для Myśl Polska.
Так автор отреагировал на решение Варшавы ограничить показ выступлений российских и белорусских спортсменов во время Паралимпийских игр.
"Почти вся политическая сцена и медиаресурсы в Польше усиленно нагнетают русофобскую атмосферу. Внушают отвращение ко всему русскому, включая литературу и спорт. Это безумие, за которое мы будем платить долгие годы", — говорится в материале.
Автор подчеркнул, что Польша страдает комплексом неполноценности по отношению к Западу и комплексом превосходства по отношению к Востоку. Это делает поляков неспособными к корректным оценкам и формированию нормальных отношений с наиболее важными для них соседями.
Москва внесла республику в список недружественных государств, а также выслала из страны десятки дипломатов и консульских работников в ответ на аналогичные действия Варшавы. В Кремле, комментируя враждебные действия республики, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
В Польше выступили с дерзким заявлением о репарациях от России
19 февраля, 04:21