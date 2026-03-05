Рейтинг@Mail.ru
Польше сообщили плохие новости из-за выпада в адрес России - РИА Новости, 05.03.2026
15:18 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/polsha-2078765596.html
Польше сообщили плохие новости из-за выпада в адрес России
Польше сообщили плохие новости из-за выпада в адрес России - РИА Новости, 05.03.2026
Польше сообщили плохие новости из-за выпада в адрес России
Польша дорого заплатит за ненависть и пренебрежение к России, пишет обозреватель Лукаш Ястржембский в статье для Myśl Polska. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:18:00+03:00
2026-03-05T15:18:00+03:00
Польше сообщили плохие новости из-за выпада в адрес России

Mysl Polska: Польше придется долго расплачиваться за пренебрежение к России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание МИД Польши в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Польша дорого заплатит за ненависть и пренебрежение к России, пишет обозреватель Лукаш Ястржембский в статье для Myśl Polska.
Так автор отреагировал на решение Варшавы ограничить показ выступлений российских и белорусских спортсменов во время Паралимпийских игр.
"Почти вся политическая сцена и медиаресурсы в Польше усиленно нагнетают русофобскую атмосферу. Внушают отвращение ко всему русскому, включая литературу и спорт. Это безумие, за которое мы будем платить долгие годы", — говорится в материале.
Автор подчеркнул, что Польша страдает комплексом неполноценности по отношению к Западу и комплексом превосходства по отношению к Востоку. Это делает поляков неспособными к корректным оценкам и формированию нормальных отношений с наиболее важными для них соседями.
Отношения между Москвой и Варшавой значительно ухудшились в последние годы. Россия обвиняла Польшу в оголтелой русофобии: власти сносят советские памятники и изымают собственность.
Москва внесла республику в список недружественных государств, а также выслала из страны десятки дипломатов и консульских работников в ответ на аналогичные действия Варшавы. В Кремле, комментируя враждебные действия республики, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
