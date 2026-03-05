https://ria.ru/20260305/polsha-2078741033.html
В Польше урезали льготы для украинцев
В Польше урезали льготы для украинцев - РИА Новости, 05.03.2026
В Польше урезали льготы для украинцев
Гражданам Украины в соответствии со вступившим в силу новым законом существенно урезали льготы в Польше. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:17:00+03:00
2026-03-05T14:17:00+03:00
2026-03-05T14:17:00+03:00
в мире
украина
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151731/10/1517311004_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ff99448565f012ed0dfddd4df6370606.jpg
https://ria.ru/20260223/orban-2076277381.html
https://ria.ru/20260301/polsha-2077529031.html
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151731/10/1517311004_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b6a9a314b8e55748228b3d915ab2a2bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша
В Польше урезали льготы для украинцев
В Польше сократили ряд льгот для украинцев
ВАРШАВА, 5 мар - РИА Новости. Гражданам Украины в соответствии со вступившим в силу новым законом существенно урезали льготы в Польше.
В четверг вступил в силу ранее принятый парламентом и подписанный президентом специальный закон, который существенно сократил привилегии граждан Украины
по отношению к другим иностранцам. В соответствии с данным нормативным актом, статус защиты для украинцев аннулируется, если не подать заявление на получение личного идентификационного номера в течение 14 дней после въезда.
Бесплатный доступ к медицинскому обслуживанию сохранится только при наличии медицинской страховки и уплаты взносов. Для незастрахованных лиц доступ останется только в экстренных случаях, для беременных и несовершеннолетних.
Бесплатное жилье останется доступным гражданам Украины только на короткий срок и только для уязвимых групп: одинокие пожилые люди, инвалиды.
Ранее в Польше
граждан Украины лишили обязательных социальных выплат на детей. Теперь ежемесячное пособие могут получать только работающие украинцы и при условии, что их дети учатся в польской школе.