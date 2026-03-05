Рейтинг@Mail.ru
В Польше урезали льготы для украинцев
14:17 05.03.2026
В Польше урезали льготы для украинцев
Гражданам Украины в соответствии со вступившим в силу новым законом существенно урезали льготы в Польше.
2026
В Польше урезали льготы для украинцев

ВАРШАВА, 5 мар - РИА Новости. Гражданам Украины в соответствии со вступившим в силу новым законом существенно урезали льготы в Польше.
В четверг вступил в силу ранее принятый парламентом и подписанный президентом специальный закон, который существенно сократил привилегии граждан Украины по отношению к другим иностранцам. В соответствии с данным нормативным актом, статус защиты для украинцев аннулируется, если не подать заявление на получение личного идентификационного номера в течение 14 дней после въезда.
Бесплатный доступ к медицинскому обслуживанию сохранится только при наличии медицинской страховки и уплаты взносов. Для незастрахованных лиц доступ останется только в экстренных случаях, для беременных и несовершеннолетних.
Бесплатное жилье останется доступным гражданам Украины только на короткий срок и только для уязвимых групп: одинокие пожилые люди, инвалиды.
Ранее в Польше граждан Украины лишили обязательных социальных выплат на детей. Теперь ежемесячное пособие могут получать только работающие украинцы и при условии, что их дети учатся в польской школе.
