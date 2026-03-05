Рейтинг@Mail.ru
Варшава выступила против сил НАТО на Украине - РИА Новости, 05.03.2026
01:14 05.03.2026
Варшава выступила против сил НАТО на Украине
Варшава выступила против сил НАТО на Украине
2026
Варшава выступила против сил НАТО на Украине

ВАРШАВА, 5 мар - РИА Новости. Варшава выступает против направления на Украину сил НАТО в ущерб безопасности Польши, говорится в распространенной в среду вечером Стратегии внешней политики республики на 2026-2030 годы.
"Возможное задействование сил государств НАТО на Украине не может осуществляться в ущерб надежности гарантий безопасности для Польши и других союзников", - говорится в документе.
Польша будет создавать условия для военных сил США на своей территории
Вчера, 00:20
В конце февраля государства "коалиции желающих" в ходе встречи лидеров подтвердили намерение направить войска на Украину в рамках "гарантий безопасности".
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
"Не смогут справиться". СМИ узнали о готовящемся ударе Польши по Украине
27 февраля, 16:28
 
