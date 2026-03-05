Рейтинг@Mail.ru
00:20 05.03.2026
Польша будет создавать условия для военных сил США на своей территории
в мире, сша, польша, европа, кароль навроцкий, дональд трамп, нато
В мире, США, Польша, Европа, Кароль Навроцкий, Дональд Трамп, НАТО
Польша будет создавать условия для военных сил США на своей территории

Американские военные в Польше
Американские военные в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 5 мар - РИА Новости. Польша будет стремиться сохранить на своей территории военные силы США, создавая для них привлекательные условия, говорится в распространенной в среду вечером Стратегии внешней политики республики на 2026-2030 годы.
В настоящее время на территории Польши расквартировано около 10 тысяч американских военнослужащих.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступает в сейме. 26 февраля 2026
Польша не хочет быть лохом в отношениях с США, заявил Сикорский
26 февраля, 16:02
"Польша будет стремиться к сохранению присутствия США, создавая привлекательные социально-бытовые и учебные условия для американских сил на своей территории в рамках соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA)", - говорится в документе.
Уточняется, что стратегическое партнерство Польши и США включает, в частности, совместные военные учения, постоянное размещение значительных сил НАТО на восточном фланге, инвестиции в критическую инфраструктуру и ее защиту, закупки и модернизацию вооружений.
В прошлом году сообщалось, что США сокращают свое военное присутствие в Европе, в частности, в Румынии. Позже польский президент Кароль Навроцкий заявил, что президент США Дональд Трамп обещал ему не выводить свои войска из Польши.
Мужчина с флагом Польши
Польша не избежит сокращения военного присутствия США, считает спикер сейма
2 февраля, 14:08
 
В мире, США, Польша, Европа, Кароль Навроцкий, Дональд Трамп, НАТО
 
 
