Ряд стран ОБСЕ обвинил Россию в нагнетании эскалации, заявил Полянский

ВЕНА, 5 мар - РИА Новости. Ряд стран ОБСЕ в ответ на озабоченность России нагнетанием Западом ядерной риторики, обвинил ее саму в нагнетании эскалации, заявил РИА Новости постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский.
Дипломат, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, указал на ядерную риторику в Европе и подчеркнул, что Россия остаётся приверженной ответственной ядерной политике и выступает за предотвращение гонки вооружений. Но, по его словам, Москва будет обязана учитывать возникающие новые риски в своих военных планах.
"Да, реакция была. Некоторые коллеги обвинили нас в том, что мы слишком нагнетаем", - сказал Полянский РИА Новости, комментируя реакцию оппонентов Москвы.
По его словам, российскую сторону попросили конкретизировать, что именно имеется в виду.
"Я ответил. И сказал, что мы не можем оставлять такие шаги без внимания", - добавил дипломат.
Он подчеркнул, что рост ядерной риторики в Европе может привести к новой гонке вооружений на континенте.
МИД прокомментировал поведение Франции в ОБСЕ
4 марта, 13:55
"Мы не сторонники гонки вооружений. Но, конечно же, будем вынуждены давать адекватный ответ на подобные недружественные шаги и эскалационные инициативы. Каким именно будет ответ - решать военным - тем людям, которые следят за нашим ядерным арсеналом и системой стратегического сдерживания. Но мы всегда могли справляться со всеми возникающими угрозами. Хоть их сейчас, конечно, гораздо больше, чем раньше", - заключил дипломат.
Ранее в четверг на постсовете ОБСЕ дипломат напомнил, что российская сторона уже приводила на площадке Организации данные Службы внешней разведки РФ о том, что Франция и Великобритания тайно прорабатывают возможности передачи Украине ядерных боезарядов. Тогда, по его словам, коллеги из Франции и Великобритании "гневно отрицали это".
Но уже на следующий день сам Владимир Зеленский в интервью одному из западных СМИ фактически подтвердил свое стремление заполучить французское и британское ядерное оружие. Полянский в своем выступлении добавил, что Москва получила новое подтверждение того, что европейские спонсоры Зеленского, в частности Париж, настроены не останавливаться ни перед чем, лишь бы укрепить позиции своих украинских подопечных на поле боя.
НАТО и ЕС превратили ОБСЕ в русофобский инструмент, заявил Полянский
12 февраля, 17:27