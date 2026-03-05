Ряд стран ОБСЕ обвинил Россию в нагнетании эскалации, заявил Полянский

ВЕНА, 5 мар - РИА Новости. Ряд стран ОБСЕ в ответ на озабоченность России нагнетанием Западом ядерной риторики, обвинил ее саму в нагнетании эскалации, заявил РИА Новости постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский.

Дипломат, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, указал на ядерную риторику в Европе и подчеркнул, что Россия остаётся приверженной ответственной ядерной политике и выступает за предотвращение гонки вооружений. Но, по его словам, Москва будет обязана учитывать возникающие новые риски в своих военных планах.

"Да, реакция была. Некоторые коллеги обвинили нас в том, что мы слишком нагнетаем", - сказал Полянский РИА Новости, комментируя реакцию оппонентов Москвы.

По его словам, российскую сторону попросили конкретизировать, что именно имеется в виду.

"Я ответил. И сказал, что мы не можем оставлять такие шаги без внимания", - добавил дипломат.

Он подчеркнул, что рост ядерной риторики в Европе может привести к новой гонке вооружений на континенте.

"Мы не сторонники гонки вооружений. Но, конечно же, будем вынуждены давать адекватный ответ на подобные недружественные шаги и эскалационные инициативы. Каким именно будет ответ - решать военным - тем людям, которые следят за нашим ядерным арсеналом и системой стратегического сдерживания. Но мы всегда могли справляться со всеми возникающими угрозами. Хоть их сейчас, конечно, гораздо больше, чем раньше", - заключил дипломат.

Ранее в четверг на постсовете ОБСЕ дипломат напомнил, что российская сторона уже приводила на площадке Организации данные Службы внешней разведки РФ о том, что Франция Великобритания тайно прорабатывают возможности передачи Украине ядерных боезарядов. Тогда, по его словам, коллеги из Франции и Великобритании "гневно отрицали это".