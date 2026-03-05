Рейтинг@Mail.ru
На Чукотке нашли братьев, пропавших 28 февраля в тундре
Хорошие новости
 
07:20 05.03.2026 (обновлено: 07:55 05.03.2026)
На Чукотке нашли братьев, пропавших 28 февраля в тундре
На Чукотке нашли братьев, пропавших 28 февраля в тундре
Вертолет Ми-8 обнаружил и эвакуировал двух братьев, пропавших 28 февраля в тундре на Чукотке, в медпомощи они не нуждаются
происшествия, эгвекинот, чукотка, чукотавиа, ми-8 амтш
Происшествия, Эгвекинот, Чукотка, Чукотавиа, Ми-8 АМТШ, Хорошие новости
На Чукотке нашли двух братьев, пропавших 28 февраля в тундре

ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – РИА Новости. Вертолет Ми-8 обнаружил и эвакуировал двух братьев, пропавших 28 февраля в тундре на Чукотке, в медпомощи они не нуждаются, сообщает департамент гражданской защиты и противопожарной службы региона.
Ранее в четверг департамент информировал, что 28 февраля двое мужчин выехали из поселка Эгвекинот в сторону села Янракыннот на снегоболотоходе "Трекол" и пропали. Наземные поиски результата не дали, и в четверг в район вылетел Ми-8.
"В 11.25 (02.25 мск) из Эгвекинота вылетел вертолет Ми-8 "ЧукотАВИА". В 13.30 (04.30 мск) экипаж обнаружил пропавших в 96 километрах юго-восточнее поселка. В 14.20 (05.20 мск) мужчины уже были доставлены в Эгвекинот", - говорится в сообщении.
В медицинской помощи спасенные не нуждаются. Причиной задержки стала поломка техники — у снегоболотохода сломалась полуось.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Пропавшего в Ленинградской области подростка нашли
4 марта, 12:36
 
Хорошие новостиПроисшествияЭгвекинотЧукоткаЧукотавиаМи-8 АМТШ
 
 
