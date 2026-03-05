На Чукотке нашли братьев, пропавших 28 февраля в тундре

ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – РИА Новости. Вертолет Ми-8 обнаружил и эвакуировал двух братьев, пропавших 28 февраля в тундре на Чукотке, в медпомощи они не нуждаются, сообщает департамент гражданской защиты и противопожарной службы региона.