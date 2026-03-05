Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 05.03.2026
07:36 05.03.2026
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Осадки в виде снега и мокрого снега, температура воздуха до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 05.03.2026
общество
москва
евгений тишковец
погода
60
Новости
общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг

РИА Новости: в Москве в четверг ожидаются снег и мокрый снег

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Осадки в виде снега и мокрого снега, температура воздуха до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня характер метеоусловий существенно не изменится, и Москва останется в тыловой части циклона. Ожидается преимущественно облачная погода, кратковременный снег, мокрый снег. Температура воздуха ноль - плюс два", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный с переходом на северный, северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Показания барометров будут расти и составят 744 миллиметра ртутного столба.
