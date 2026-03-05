https://ria.ru/20260305/pogoda-2078644249.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 05.03.2026
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Осадки в виде снега и мокрого снега, температура воздуха до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T07:36:00+03:00
2026-03-05T07:36:00+03:00
2026-03-05T07:36:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91870/09/918700944_0:0:4320:2430_1920x0_80_0_0_177bb74a1b64eb061e1e80c605abf691.jpg
https://ria.ru/20260302/pogoda-2077932534.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91870/09/918700944_442:0:4282:2880_1920x0_80_0_0_5e4130379e24b350a45db8944a357a9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг
РИА Новости: в Москве в четверг ожидаются снег и мокрый снег
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Осадки в виде снега и мокрого снега, температура воздуха до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня характер метеоусловий существенно не изменится, и Москва
останется в тыловой части циклона. Ожидается преимущественно облачная погода, кратковременный снег, мокрый снег. Температура воздуха ноль - плюс два", - рассказал Тишковец
.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный с переходом на северный, северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Показания барометров будут расти и составят 744 миллиметра ртутного столба.