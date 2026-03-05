Москвичам рассказали о погоде в четверг

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Осадки в виде снега и мокрого снега, температура воздуха до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный с переходом на северный, северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Показания барометров будут расти и составят 744 миллиметра ртутного столба.