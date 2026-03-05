Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области задержали движение поездов из-за отключения сети - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/poezda-2078664936.html
В Воронежской области задержали движение поездов из-за отключения сети
В Воронежской области задержали движение поездов из-за отключения сети - РИА Новости, 05.03.2026
В Воронежской области задержали движение поездов из-за отключения сети
Четырнадцать пассажирских поездов задержаны в Воронежской области из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры, сообщает Юго-Восточная железная дорога. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T10:12:00+03:00
2026-03-05T10:12:00+03:00
происшествия
воронежская область
юго-восточная железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99594/03/995940355_0:244:2500:1650_1920x0_80_0_0_68b01d343caa841cd2ac1de6e13f99b5.jpg
https://ria.ru/20260302/puti-2077763547.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99594/03/995940355_0:577:2500:2452_1920x0_80_0_0_cb8324a001bc8e5025ba696c5a0282c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронежская область, юго-восточная железная дорога
Происшествия, Воронежская область, Юго-Восточная железная дорога
В Воронежской области задержали движение поездов из-за отключения сети

В Воронежской области задержали 14 поездов из-за отключения контактной сети

© Fotolia / zhykovaЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Fotolia / zhykova
Железная дорога. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОРОНЕЖ, 5 мар - РИА Новости. Четырнадцать пассажирских поездов задержаны в Воронежской области из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры, сообщает Юго-Восточная железная дорога.
Повреждение железнодорожной инфраструктуры произошло на перегоне Зайцевка - Сергеевка в Воронежской области вечером в среду.
"В результате повреждения железнодорожной инфраструктуры произошло отключение напряжения контактной сети. Движение поездов было приостановлено. В результате в пути следования было задержано 14 пассажирских поездов", — сообщили в Telegram-канале ЮВЖД.
По данным ЮВЖД, максимальное время задержки — 5 часов 8 минут. В 3.17 мск в четверг открыли движение поездов по одному пути. Сейчас все поезда следуют по своим маршрутам.
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Пермском крае сошли с путей локомотив и десять вагонов
2 марта, 02:40
 
ПроисшествияВоронежская областьЮго-Восточная железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала