https://ria.ru/20260305/poezda-2078664936.html
В Воронежской области задержали движение поездов из-за отключения сети
В Воронежской области задержали движение поездов из-за отключения сети - РИА Новости, 05.03.2026
В Воронежской области задержали движение поездов из-за отключения сети
Четырнадцать пассажирских поездов задержаны в Воронежской области из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры, сообщает Юго-Восточная железная дорога. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T10:12:00+03:00
2026-03-05T10:12:00+03:00
2026-03-05T10:12:00+03:00
происшествия
воронежская область
юго-восточная железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99594/03/995940355_0:244:2500:1650_1920x0_80_0_0_68b01d343caa841cd2ac1de6e13f99b5.jpg
https://ria.ru/20260302/puti-2077763547.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99594/03/995940355_0:577:2500:2452_1920x0_80_0_0_cb8324a001bc8e5025ba696c5a0282c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, юго-восточная железная дорога
Происшествия, Воронежская область, Юго-Восточная железная дорога
В Воронежской области задержали движение поездов из-за отключения сети
В Воронежской области задержали 14 поездов из-за отключения контактной сети