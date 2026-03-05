https://ria.ru/20260305/podmoskove-2078859313.html
В Подмосковье сели самолеты с вернувшимися из плена российскими военными
В Подмосковье сели самолеты с вернувшимися из плена российскими военными - РИА Новости, 05.03.2026
В Подмосковье сели самолеты с вернувшимися из плена российскими военными
Самолёты с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими приземлились в одном из аэропортов Подмосковья, передаёт корреспондент РИА РИА Новости, 05.03.2026
В Подмосковье сели самолеты с вернувшимися из плена российскими военными
