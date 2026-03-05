Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье сели самолеты с вернувшимися из плена российскими военными
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:50 05.03.2026 (обновлено: 23:19 05.03.2026)
В Подмосковье сели самолеты с вернувшимися из плена российскими военными
Самолёты с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими приземлились в одном из аэропортов Подмосковья, передаёт корреспондент РИА РИА Новости, 05.03.2026
В Подмосковье сели самолеты с вернувшимися из плена российскими военными

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Самолёты с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими приземлились в одном из аэропортов Подмосковья, передаёт корреспондент РИА Новости.
Минобороны РФ ранее сообщило, что в четверг с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 200 российских военнослужащих. Взамен переданы 200 военнопленных ВСУ.
Российские военнослужащие находились на территории Белоруссии, где им была оказана необходимая психологическая и медицинская помощь. Все военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты и США, добавили в российском военном ведомстве.
Москалькова рассказала о возвращенных с Украины пленных
Москалькова рассказала о возвращенных с Украины пленных
