Стало известно, сколько россияне готовы потратить на подарок к 8 Марта

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Подарки к 8 марта готовят 72% россиян, из них 30% готовы потратить до 1 тысячи рублей и столько же - до 3 тысяч рублей, подсчитала для РИА Новости компания "Ашан".

"Примерно 72% респондентов планируют подготовить подарки для близких в честь 8 марта, тогда как 28% не намерены этого делать. Что касается стоимости подарка, 60% респондентов стремятся быть сдержанными в праздничных тратах и выбирают подарок до 3 тысяч рублей", - говорится в исследовании ритейлера, в котором приняли участие более 4,5 тысяч россиян.

При этом около 22% опрошенных готовы потратить до 5 тысяч рублей, и только 18% - более 5 тысяч рублей.

Среди самых желанных подарков россияне выделяют подарок-впечатление - например, поход в ресторан, театр или спа. Цветы выбрали 24% опрошенных, а подарочный сертификат или деньги – 20%.