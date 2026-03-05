Вернувшиеся из украинского плена российские военные созвонились с родными

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, созвонились со своими родными и близкими, соответствующий видеоролик опубликовало Минобороны РФ.
Один из военнослужащих разговаривал с матерью, он рассказал ей, что находится в Белоруссии на границе, с ним всё хорошо и он жив-здоров. В конце разговора он, еле сдерживая слёзы, говорит матери, что скоро будет дома.
"Я очень рад, что вернулся в родную страну. А вообще, всем родным привет. Слава богу, Россия с нами, бог с нами, всё будет хорошо", - сказал другой военнослужащий.
Ещё два россиянина на задних рядах автобуса сказали, что у них отличное настроение оттого, что скоро будут дома, и захлопали в ладоши.
Ранее Минобороны сообщило, что Россия вернула из украинского плена 200 военнослужащих, взамен были переданы 200 военнопленных ВСУ. Им в Белоруссии оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, потом их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.